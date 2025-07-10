https://ria.ru/20250710/lavrov-2028298505.html

Лавров встретился с главой МИД Малайзии

Лавров встретился с главой МИД Малайзии - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров встретился с главой МИД Малайзии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:41:00+03:00

2025-07-10T10:41:00+03:00

2025-07-10T10:41:00+03:00

в мире

россия

малайзия

куала-лумпур

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сергей лавров

ассоциация государств юго-восточной азии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение договоренностей по итогам визита премьера страны Анвара Ибрагима в Москву, сообщили в МИД РФ. "Десятого июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. Обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае, актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны уделили особое внимание региональной проблематике и перспективам дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с АСЕАН, в которой Малайзия председательствует в 2025 году. Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html

https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии