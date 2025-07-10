https://ria.ru/20250710/lavrov-2028298505.html
Лавров встретился с главой МИД Малайзии
Лавров встретился с главой МИД Малайзии - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров встретился с главой МИД Малайзии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:41:00+03:00
2025-07-10T10:41:00+03:00
2025-07-10T10:41:00+03:00
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малайзия
куала-лумпур
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
сергей лавров
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном вопросы двусторонней и международной повестки дня, а также выполнение договоренностей по итогам визита премьера страны Анвара Ибрагима в Москву, сообщили в МИД РФ. "Десятого июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - ред.) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном. Обсуждены пути реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае, актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны уделили особое внимание региональной проблематике и перспективам дальнейшего продвижения стратегического партнерства России с АСЕАН, в которой Малайзия председательствует в 2025 году. Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html
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в мире, россия, малайзия, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии
В мире, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Сергей Лавров, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Лавров встретился с главой МИД Малайзии
МИД РФ: Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии в Куала-Лумпуре