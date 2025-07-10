https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html

Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН

Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН

Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:31:00+03:00

2025-07-10T10:31:00+03:00

2025-07-10T10:31:00+03:00

в мире

россия

юго-восточная азия

индонезия

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня можно утверждать, что Ассоциация - надежный друг и партнер нашей страны. Нас объединяет приверженность широкому равноправному развитию диалога и сотрудничества с опорой на Устав ООН во всей совокупности и взаимосвязи его принципов", - сказал Лавров на встрече в формате РФ-АСЕАН. Он отметил, что Россия неизменно поддерживает роль "десятки" АСЕАН в международных делах. По его словам, сотрудничество РФ и АСЕАН на деле способствует стабильности в регионе. "Укрепляется взаимодействие в области политики безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам", - пояснил он. Кроме того, по словам Лаврова, стороны намерены расширять связи в экономике, энергетике, сельском хозяйстве и содействовать расширению совместной отраслевой повестки и новых проектов в высокотехнологичных областях. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html

https://ria.ru/20250709/istochnik-2028234759.html

россия

юго-восточная азия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, юго-восточная азия, индонезия, сергей лавров, оон