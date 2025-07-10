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Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН - РИА Новости, 10.07.2025
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10:31 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН
Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:31:00+03:00
2025-07-10T10:31:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня можно утверждать, что Ассоциация - надежный друг и партнер нашей страны. Нас объединяет приверженность широкому равноправному развитию диалога и сотрудничества с опорой на Устав ООН во всей совокупности и взаимосвязи его принципов", - сказал Лавров на встрече в формате РФ-АСЕАН. Он отметил, что Россия неизменно поддерживает роль "десятки" АСЕАН в международных делах. По его словам, сотрудничество РФ и АСЕАН на деле способствует стабильности в регионе. "Укрепляется взаимодействие в области политики безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам", - пояснил он. Кроме того, по словам Лаврова, стороны намерены расширять связи в экономике, энергетике, сельском хозяйстве и содействовать расширению совместной отраслевой повестки и новых проектов в высокотехнологичных областях. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.
https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html
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в мире, россия, юго-восточная азия, индонезия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Юго-Восточная Азия, Индонезия, Сергей Лавров, ООН
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН

Лавров: Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН укрепляют взаимодействие в области политики безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня можно утверждать, что Ассоциация - надежный друг и партнер нашей страны. Нас объединяет приверженность широкому равноправному развитию диалога и сотрудничества с опорой на Устав ООН во всей совокупности и взаимосвязи его принципов", - сказал Лавров на встрече в формате РФ-АСЕАН.
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Вчера, 03:04
Он отметил, что Россия неизменно поддерживает роль "десятки" АСЕАН в международных делах. По его словам, сотрудничество РФ и АСЕАН на деле способствует стабильности в регионе.
"Укрепляется взаимодействие в области политики безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам", - пояснил он.
Кроме того, по словам Лаврова, стороны намерены расширять связи в экономике, энергетике, сельском хозяйстве и содействовать расширению совместной отраслевой повестки и новых проектов в высокотехнологичных областях.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН.
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В миреРоссияЮго-Восточная АзияИндонезияСергей ЛавровООН
 
 
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