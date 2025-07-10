https://ria.ru/20250710/lavrov-2028257415.html

Лавров прибыл с визитом в Малайзию

Лавров прибыл с визитом в Малайзию - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров прибыл с визитом в Малайзию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:32:00+03:00

2025-07-10T03:32:00+03:00

2025-07-10T03:32:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает корреспондент РИА Новости. В Куала-Лумпуре Лавров также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. В МИД РФ заявили, что "с учетом нынешней глобальной турбулентности ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики". Ожидается, что на полях асеановских мероприятий Лавров проведет ряд встреч с азиатскими коллегами. Но не исключено, что министр увидится и с госсекретарем США Марко Рубио, так как США являются одним из диалоговых партнеров АСЕАН, как и Россия. Ранее в госдепе США подтвердили, что Рубио примет участие в мероприятиях ассоциации в Малайзии. На этой неделе Лавров помимо Малайзии посетит КНДР и Китай. В КНДР состоится второй раунд стратегического диалога на уровне глав МИД, а в китайском Тяньцзине 14-15 июля он примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества. В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20250709/lavrov-2028108620.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756686.html

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малайзия, сша, россия, сергей лавров, марко рубио