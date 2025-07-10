Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/laos-2028336865.html
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД - РИА Новости, 10.07.2025
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД
Глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан выразили уверенность в том, что предстоящие двусторонние контакты на высшем и высоком... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:45:00+03:00
2025-07-10T12:45:00+03:00
россия
лаос
малайзия
сергей лавров
ассоциация государств юго-восточной азии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028329173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aae8d62c4b1065e93087dcdf99e27f17.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан выразили уверенность в том, что предстоящие двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях выведут партнерство стран на новый уровень, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча глав МИД России и Лаоса прошла на полях министерских совещаний по линии АСЕАН в Малайзии. "Обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, акцентирована важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних связей. Была выражена уверенность, что предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях выведут двустороннее партнёрство на новый качественный уровень", - говорится в сообщении. Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html
россия
лаос
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028329173_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_8c99eadf007651e33bb68b4ee1509420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаос, малайзия, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, Лаос, Малайзия, Сергей Лавров, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД

МИД РФ: контакты на высшем уровне предстоят между Россией и Лаосом

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей с Министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом
Министр иностранных дел РФ Сергей с Министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей с Министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан выразили уверенность в том, что предстоящие двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях выведут партнерство стран на новый уровень, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча глав МИД России и Лаоса прошла на полях министерских совещаний по линии АСЕАН в Малайзии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая
Вчера, 11:22
"Обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, акцентирована важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних связей. Была выражена уверенность, что предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях выведут двустороннее партнёрство на новый качественный уровень", - говорится в сообщении.
Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН
Вчера, 10:31
 
РоссияЛаосМалайзияСергей ЛавровАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала