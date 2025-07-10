https://ria.ru/20250710/laos-2028336865.html

Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД

Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД - РИА Новости, 10.07.2025

Сотрудничество между Россией и Лаосом будет укрепляться, рассказали в МИД

Глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан выразили уверенность в том, что предстоящие двусторонние контакты на высшем и высоком... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:45:00+03:00

2025-07-10T12:45:00+03:00

2025-07-10T12:45:00+03:00

россия

лаос

малайзия

сергей лавров

ассоциация государств юго-восточной азии

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Тхонгсаван Фомвихан выразили уверенность в том, что предстоящие двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях выведут партнерство стран на новый уровень, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча глав МИД России и Лаоса прошла на полях министерских совещаний по линии АСЕАН в Малайзии. "Обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено вопросам расширения торгово-экономических и гуманитарных связей, акцентирована важность укрепления договорно-правовой базы двусторонних связей. Была выражена уверенность, что предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях выведут двустороннее партнёрство на новый качественный уровень", - говорится в сообщении. Лавров ранее прибыл с двухдневным визитом в Малайзию. Его программа включает участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028295919.html

россия

лаос

малайзия

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россия, лаос, малайзия, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии