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Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это - РИА Новости, 10.07.2025
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08:00 10.07.2025 (обновлено: 12:25 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kvoty-2028132941.html
Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это
Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это - РИА Новости, 10.07.2025
Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это
Протесты аграриев наконец сработали — Евросоюз закрывает продовольственный рынок для Украины. Трейдеры уверены: Киев найдет куда пристроить зерно и сахар, а... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:00:00+03:00
2025-07-10T12:25:00+03:00
экономика
украина
европа
евросоюз
еврокомиссия
украинское зерно
протесты фермеров в европе
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Протесты аграриев наконец сработали — Евросоюз закрывает продовольственный рынок для Украины. Трейдеры уверены: Киев найдет куда пристроить зерно и сахар, а власти ЕС по-прежнему обещают полную интеграцию. Как это скажется на российских производителях и глобальном рынке — в материале РИА Новости.Ешьте самиТорговые преференции кончились: 6 июня действующую с 2022-го беспошлинную торговлю прикрыли и вернули квоты, а показатели, хоть и превышают довоенные, оказались весьма скромными, сообщает Reuters.Так, для сахара — всего 100 тысяч тонн (до СВО было 20), тогда как в предыдущий сельхозгод (2023/2024) импорт с Украины превысил 500 тысяч.На пшеницу квоту увеличили всего на 30% по сравнению с 2022-м: с одного до 1,3 миллиона тонн. По оценке ЕК, показатель на 70-80% меньше, чем за последние три сезона, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. За прошедший 2024/25 год в ЕС отправилось 4,5 миллиона тонн украинской пшеницы, в 2023/24-м — 6,5, а в 2022-23-м — 6,1.Квота на ячмень подросла на 100 тысяч, до 450 тысяч тонн и соответствует объему импорта в 2024/25 году, однако это всего половина объемов двух предшествующих лет. Немного увеличили и показатель для мяса птицы: с 90 до 120 тысяч тонн.Трейдеры убеждены: пшеница, предлагаемая по конкурентоспособным ценам, разойдется по рынкам Северной Африки и Азии. Однако украинское фермерское лобби UCAB заявило, что квоты слишком низкие и само их введение — "шаг назад".Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, Reuters пишет, что с потерей беспошлинного доступа к рынку ЕС Киев лишится 3,5 миллиарда евро годового дохода.Последствия"Причем только деньгами потери не ограничиваются — соглашение о квотах будет стоить Киеву стратегического рынка сбыта. Альтернативные направления в Азии и Африке не смогут компенсировать эти потери — там и цены ниже, и логистика дороже. Особенно уязвимы производители кукурузы и подсолнечника", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Кроме того, аграрный сектор — один из ключевых источников экспортных доходов для Украины. Поэтому в краткосрочной перспективе Киеву придется столкнуться со снижением валютной выручки, что создаст дополнительное давление на курс гривны и государственные финансы, указывает инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт по экономике, партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.Среди прочих последствий — рост транспортных и страховых расходов, снижение рентабельности, заморозка инвестиционных проектов и даже банкротство мелких хозяйств.Мировой рынок ждут ценовые войны и демпинг. Российским экспортерам стоит быть готовыми к усилению конкуренции на традиционных направлениях: в Турции, Египте, странах Африки, прогнозирует Ради. "Тем не менее Москва имеет преимущество в виде более дешевой логистики и устойчивых торговых связей", — добавляет эксперт.Давно пораОднако ЕС все равно предпочел поддержать собственных фермеров, которые страдают из-за повышения цен на энергоносители и ужесточения экологических норм, требующих серьезных расходов. Украинцев же эти меры не касаются, что сказывается не только на ценах, но и на качестве. Например, словаки обнаружили в импортном зерне остатки пестицидов, французы жалуются на плохую курятину. В марте 2022-го из-за военного положения киевские власти отменили плановые и внеплановые проверки, то есть системы контроля там теперь просто нет."Фактическое упразднение системы контроля качества, а также различные схемы ухода от уплаты налогов обеспечивают украинским хозяйствам прибыль даже при очень низких ценах. Естественно, европейская аграрная система не может с этим конкурировать", — объясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Неравные условия поставили фермеров в бедственное положение и спровоцировали многочисленные волны протестов по всему ЕС. Аграрии блокировали трассы, устраивали "навозные бунты" и прочие беспорядки, пытаясь обратить внимание властей на их проблемы.Очевидно, это сработало. "Главными лоббистами выступили Польша и Франция, где фермерское движение наиболее мощное", — полагает Ради. Помимо квотирования, странам ЕС дали возможность вводить дополнительные ограничения для защиты своих рынков в случае их дестабилизации из-за украинской продукции, упоминает Reuters.Это особенно актуально для ближайших соседей Украины — таких как Словакия, Румыния и Венгрия. Они будут полностью блокировать любые украинские поставки, считает Белхароев. В 2023-м ввоз аграрной продукции уже запрещали, напоминает Варфоломеев, а теперь могут ввести усиленный фитосанитарный и ветеринарный контроль.Заветная морковкаТем не менее на официальном уровне в Европе продолжают говорить об интеграции Украины в "европейскую семью". Пресс-секретарь ЕС по вопросам сельского хозяйства Балаж Уйвари заявил, что возвращение квот — временное и продлится только до конца года. Тем временем блок работает над созданием глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках соответствующего соглашения DCFTA, действующего с 2016-го.Киев надеется начать диалог во втором полугодии 2025-го, уточнил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Чиновник отметил, что такие переговоры необходимы для будущей интеграции Украины в ЕС, однако многое зависит от хода боевых действий.Также поддержка Украины не должна влиять на европейские производства, считает министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.Для вступления в союз Киев должен подстроить свое производство под стандарты ЕС. "Это повысит конкурентоспособность европейского сельского хозяйства, в том числе из приграничных с Украиной стран", — отметил Секерский.Кроме всего прочего, на горизонте маячит торговое соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР (объединяющим рынки Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии). Если стороны договорятся, то на Европейский континент хлынут уже дешевые продукты из Южной Америки.
https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html
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экономика, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно, протесты фермеров в европе
Экономика, Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, украинское зерно, Протесты фермеров в Европе
Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это

ЕС отказывается помогать Украине в ущерб собственной экономике

© AP Photo / Harry NakosПротестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Протесты аграриев наконец сработали — Евросоюз закрывает продовольственный рынок для Украины. Трейдеры уверены: Киев найдет куда пристроить зерно и сахар, а власти ЕС по-прежнему обещают полную интеграцию. Как это скажется на российских производителях и глобальном рынке — в материале РИА Новости.

Ешьте сами

Торговые преференции кончились: 6 июня действующую с 2022-го беспошлинную торговлю прикрыли и вернули квоты, а показатели, хоть и превышают довоенные, оказались весьма скромными, сообщает Reuters.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен
Так, для сахара — всего 100 тысяч тонн (до СВО было 20), тогда как в предыдущий сельхозгод (2023/2024) импорт с Украины превысил 500 тысяч.
На пшеницу квоту увеличили всего на 30% по сравнению с 2022-м: с одного до 1,3 миллиона тонн. По оценке ЕК, показатель на 70-80% меньше, чем за последние три сезона, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. За прошедший 2024/25 год в ЕС отправилось 4,5 миллиона тонн украинской пшеницы, в 2023/24-м — 6,5, а в 2022-23-м — 6,1.
Квота на ячмень подросла на 100 тысяч, до 450 тысяч тонн и соответствует объему импорта в 2024/25 году, однако это всего половина объемов двух предшествующих лет. Немного увеличили и показатель для мяса птицы: с 90 до 120 тысяч тонн.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг
1 июля, 08:00
Трейдеры убеждены: пшеница, предлагаемая по конкурентоспособным ценам, разойдется по рынкам Северной Африки и Азии. Однако украинское фермерское лобби UCAB заявило, что квоты слишком низкие и само их введение — "шаг назад".
Ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, Reuters пишет, что с потерей беспошлинного доступа к рынку ЕС Киев лишится 3,5 миллиарда евро годового дохода.

Последствия

"Причем только деньгами потери не ограничиваются — соглашение о квотах будет стоить Киеву стратегического рынка сбыта. Альтернативные направления в Азии и Африке не смогут компенсировать эти потери — там и цены ниже, и логистика дороже. Особенно уязвимы производители кукурузы и подсолнечника", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
© AP Photo / Hanna ArhirovaПредприятие по переработке зерна на Украине
Предприятие по переработке зерна на Украине - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
Предприятие по переработке зерна на Украине
Кроме того, аграрный сектор — один из ключевых источников экспортных доходов для Украины. Поэтому в краткосрочной перспективе Киеву придется столкнуться со снижением валютной выручки, что создаст дополнительное давление на курс гривны и государственные финансы, указывает инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт по экономике, партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.
Среди прочих последствий — рост транспортных и страховых расходов, снижение рентабельности, заморозка инвестиционных проектов и даже банкротство мелких хозяйств.
Мировой рынок ждут ценовые войны и демпинг. Российским экспортерам стоит быть готовыми к усилению конкуренции на традиционных направлениях: в Турции, Египте, странах Африки, прогнозирует Ради. "Тем не менее Москва имеет преимущество в виде более дешевой логистики и устойчивых торговых связей", — добавляет эксперт.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 08:00

Давно пора

Однако ЕС все равно предпочел поддержать собственных фермеров, которые страдают из-за повышения цен на энергоносители и ужесточения экологических норм, требующих серьезных расходов. Украинцев же эти меры не касаются, что сказывается не только на ценах, но и на качестве. Например, словаки обнаружили в импортном зерне остатки пестицидов, французы жалуются на плохую курятину. В марте 2022-го из-за военного положения киевские власти отменили плановые и внеплановые проверки, то есть системы контроля там теперь просто нет.
"Фактическое упразднение системы контроля качества, а также различные схемы ухода от уплаты налогов обеспечивают украинским хозяйствам прибыль даже при очень низких ценах. Естественно, европейская аграрная система не может с этим конкурировать", — объясняет доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
© AP Photo / Matthieu MirvilleФранцузские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Matthieu Mirville
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Неравные условия поставили фермеров в бедственное положение и спровоцировали многочисленные волны протестов по всему ЕС. Аграрии блокировали трассы, устраивали "навозные бунты" и прочие беспорядки, пытаясь обратить внимание властей на их проблемы.
Очевидно, это сработало. "Главными лоббистами выступили Польша и Франция, где фермерское движение наиболее мощное", — полагает Ради. Помимо квотирования, странам ЕС дали возможность вводить дополнительные ограничения для защиты своих рынков в случае их дестабилизации из-за украинской продукции, упоминает Reuters.
Это особенно актуально для ближайших соседей Украины — таких как Словакия, Румыния и Венгрия. Они будут полностью блокировать любые украинские поставки, считает Белхароев. В 2023-м ввоз аграрной продукции уже запрещали, напоминает Варфоломеев, а теперь могут ввести усиленный фитосанитарный и ветеринарный контроль.
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Заветная морковка

Тем не менее на официальном уровне в Европе продолжают говорить об интеграции Украины в "европейскую семью". Пресс-секретарь ЕС по вопросам сельского хозяйства Балаж Уйвари заявил, что возвращение квот — временное и продлится только до конца года. Тем временем блок работает над созданием глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках соответствующего соглашения DCFTA, действующего с 2016-го.
Киев надеется начать диалог во втором полугодии 2025-го, уточнил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Чиновник отметил, что такие переговоры необходимы для будущей интеграции Украины в ЕС, однако многое зависит от хода боевых действий.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры
Также поддержка Украины не должна влиять на европейские производства, считает министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.
Для вступления в союз Киев должен подстроить свое производство под стандарты ЕС. "Это повысит конкурентоспособность европейского сельского хозяйства, в том числе из приграничных с Украиной стран", — отметил Секерский.
Кроме всего прочего, на горизонте маячит торговое соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР (объединяющим рынки Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии). Если стороны договорятся, то на Европейский континент хлынут уже дешевые продукты из Южной Америки.
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияукраинское зерноПротесты фермеров в Европе
 
 
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