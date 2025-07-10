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Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей
Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей - РИА Новости, 10.07.2025
Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,09 копейки - до 10,8185 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:38:00+03:00
2025-07-10T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,09 копейки - до 10,8185 рубля, курс доллара - на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля, курс евро вырос на 8,17 копейки, до 91,4992 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Официальный курс доллара упал ниже 78 рублей
Официальный курс доллара упал на 26,98 копейки и составил 77,9 рубля