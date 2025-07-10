https://ria.ru/20250710/kuban-2028415719.html

На Кубани арестовали криминального авторитета

На Кубани арестовали криминального авторитета - РИА Новости, 10.07.2025

На Кубани арестовали криминального авторитета

Криминальный авторитет вместе с сообщником арестованы в кубанском Темрюке по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщило... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:44:00+03:00

2025-07-10T17:44:00+03:00

2025-07-10T17:44:00+03:00

происшествия

жилье

россия

темрюк

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Криминальный авторитет вместе с сообщником арестованы в кубанском Темрюке по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю… возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и вымогательстве (пункты "а" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, его распоряжениям подчинялись преступники более низкого положения, а сам он, будучи авторитетом, распространял свое влияние на территории Темрюкского района. В январе 2025 года, по информации СУСК, к фигуранту обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, и попросила помочь изъять иномарку у своего супруга, с которым у женщины возникли разногласия относительно права владения машиной. Фигурант согласился и привлек к делу своего 46-летнего знакомого. Фигуранты 23 января 2025 года встретились с мужчиной в темрюкском кафе, где под угрозами тяжких травм и уничтожения его имущества потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тысяч рублей или такую же сумму его супруге. Оба подозреваемых были задержаны следователем СК при силовой поддержке Росгвардии, они арестованы.

https://ria.ru/20250710/vladivostok-2028352330.html

https://ria.ru/20250707/dengi-2027611036.html

россия

темрюк

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происшествия, жилье, россия, темрюк, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)