https://ria.ru/20250710/kuban-2028415719.html
На Кубани арестовали криминального авторитета
На Кубани арестовали криминального авторитета - РИА Новости, 10.07.2025
На Кубани арестовали криминального авторитета
Криминальный авторитет вместе с сообщником арестованы в кубанском Темрюке по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщило... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:44:00+03:00
2025-07-10T17:44:00+03:00
2025-07-10T17:44:00+03:00
происшествия
жилье
россия
темрюк
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Криминальный авторитет вместе с сообщником арестованы в кубанском Темрюке по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю… возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Темрюка и его знакомого, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и вымогательстве (пункты "а" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с апреля 2023 года 27-летний подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, его распоряжениям подчинялись преступники более низкого положения, а сам он, будучи авторитетом, распространял свое влияние на территории Темрюкского района. В январе 2025 года, по информации СУСК, к фигуранту обратилась местная жительница, знающая о его положении в криминальной среде, и попросила помочь изъять иномарку у своего супруга, с которым у женщины возникли разногласия относительно права владения машиной. Фигурант согласился и привлек к делу своего 46-летнего знакомого. Фигуранты 23 января 2025 года встретились с мужчиной в темрюкском кафе, где под угрозами тяжких травм и уничтожения его имущества потребовали передать автомобиль стоимостью 710 тысяч рублей или такую же сумму его супруге. Оба подозреваемых были задержаны следователем СК при силовой поддержке Росгвардии, они арестованы.
https://ria.ru/20250710/vladivostok-2028352330.html
https://ria.ru/20250707/dengi-2027611036.html
россия
темрюк
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, темрюк, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Россия, Темрюк, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Кубани арестовали криминального авторитета
В Темрюке арестовали криминального авторитета