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В Крыму пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 10.07.2025
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20:33 10.07.2025 (обновлено: 20:39 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/krym-2028445210.html
В Крыму пять человек пострадали в ДТП
В Крыму пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 10.07.2025
В Крыму пять человек пострадали в ДТП
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:33:00+03:00
2025-07-10T20:39:00+03:00
происшествия
авто
республика крым
volkswagen group
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба Госавтоинспекции региона. Авария произошла вблизи села Танковое. "В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Evolute под управлением водителя 1991 года рождения. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что всего в кроссовере находилось шесть человек, в том числе двое детей. "Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250709/antalja-2028094029.html
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происшествия, авто, республика крым, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Республика Крым, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Крыму пять человек пострадали в ДТП

В Бахчисарайском районе Крыма пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Крыма/ВКонтактеДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Крыма/ВКонтакте
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла вблизи села Танковое.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером Evolute под управлением водителя 1991 года рождения.
В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что всего в кроссовере находилось шесть человек, в том числе двое детей. "Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияАвтоРеспублика КрымVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
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