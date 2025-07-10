https://ria.ru/20250710/krym-2028366843.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента - РИА Новости, 10.07.2025

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:43:00+03:00

2025-07-10T14:43:00+03:00

2025-07-10T14:43:00+03:00

республика крым

ялта

россия

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму сотрудников правоохранительных служб на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. "Благодарю сотрудников ФСБ за эффективную, профессиональную работу. Враги нашей страны обязательно понесут заслуженное наказание. Шансов уйти от возмездия у них нет", - написал Аксёнов в своем Telegram канале.

https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html

республика крым

ялта

россия

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республика крым, ялта, россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия