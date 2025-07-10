https://ria.ru/20250710/krym-2028366843.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента - РИА Новости, 10.07.2025
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:43:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
2025-07-10T14:43:00+03:00
республика крым
ялта
россия
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму сотрудников правоохранительных служб на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. "Благодарю сотрудников ФСБ за эффективную, профессиональную работу. Враги нашей страны обязательно понесут заслуженное наказание. Шансов уйти от возмездия у них нет", - написал Аксёнов в своем Telegram канале.
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html
республика крым
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, ялта, россия, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Ялта, Россия, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинского агента
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание в Ялте украинского агента