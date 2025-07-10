https://ria.ru/20250710/krym-2028345961.html
Россиянин, задержанный в Крыму, признался, что призывал убивать русских
Россиянин, задержанный в Крыму, признался, что призывал убивать русских - РИА Новости, 10.07.2025
Россиянин, задержанный в Крыму, признался, что призывал убивать русских
Задержанный в Ялте гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, признался на видео от ФСБ РФ, что пытался собрать самодельное взрывное устройство и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:20:00+03:00
2025-07-10T13:20:00+03:00
2025-07-10T13:20:00+03:00
россия
ялта
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержанный в Ялте гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, признался на видео от ФСБ РФ, что пытался собрать самодельное взрывное устройство и призывал в интернете убивать русских. Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. "Задержан за то, что призывал в интернете убивать русских, за то, что пытался собрать самодельное взрывное устройство, и за то, что сливал информацию в паблик Украины о прилетах по территории Крыма", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250710/shpion-2028284116.html
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РИА Новости
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Задержание жителя Ялты, готовившего теракт в Крыму
Теракт предотвращен в Крыму: украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, сообщила ФСБ.
Подготовкой теракта занимался житель Ялты, он задержан, у него изъяли две бомбы.
2025-07-10T13:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ялта, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ялта, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Россиянин, задержанный в Крыму, признался, что призывал убивать русских
Задержанный житель Ялты признался, что готовил теракт и призывал убивать русских