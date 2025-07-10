https://ria.ru/20250710/krym-2028336465.html
Песков ответил на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму
Песков ответил на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму - РИА Новости, 10.07.2025
Песков ответил на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму
Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:44:00+03:00
2025-07-10T12:44:00+03:00
2025-07-10T12:44:00+03:00
республика крым
дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оценка восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой Минтранса и специальных ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.
https://ria.ru/20250710/gelendzhik-2028332245.html
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республика крым, дмитрий песков, россия, общество
Республика Крым, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Песков ответил на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму
Песков назвал оценку открытия аэропорта в Крыму прерогативой Минтранса