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В Крыму зафиксировали новый температурный максимум - РИА Новости, 10.07.2025
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10:14 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/krym-2028291704.html
В Крыму зафиксировали новый температурный максимум
В Крыму зафиксировали новый температурный максимум - РИА Новости, 10.07.2025
В Крыму зафиксировали новый температурный максимум
Аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы сохраняется в Крыму, во вторник был установлен новый температурный максимум... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:14:00+03:00
2025-07-10T10:14:00+03:00
общество
республика крым
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы сохраняется в Крыму, во вторник был установлен новый температурный максимум за более чем 100 лет наблюдений в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. "В Симферополе 8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 0,4 градуса и составил 38 градусов (был 37,6 градуса в 2024 году)" , - сообщили в гидрометцентре. Самая высокая температура воздуха 9 июля за период наблюдений с 1916 года отмечалась в 2024 году, она достигала 38,4 градуса. В среду этот рекорд устоял, 9 июля 2025 года максимальная температура в Симферополе составила 36,9 градуса, сообщили в гидрометцентре. По прогнозу, Крым продолжит находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. Днем температура воздуха будет достигать 33-38 градусов. В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Посещение лесов запрещено.
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общество, республика крым, симферополь, севастополь
Общество, Республика Крым, Симферополь, Севастополь
В Крыму зафиксировали новый температурный максимум

Аномальная жара на семь градусов выше нормы сохраняется в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы сохраняется в Крыму, во вторник был установлен новый температурный максимум за более чем 100 лет наблюдений в Симферополе, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.
"В Симферополе 8 июля перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 0,4 градуса и составил 38 градусов (был 37,6 градуса в 2024 году)" , - сообщили в гидрометцентре.
Самая высокая температура воздуха 9 июля за период наблюдений с 1916 года отмечалась в 2024 году, она достигала 38,4 градуса. В среду этот рекорд устоял, 9 июля 2025 года максимальная температура в Симферополе составила 36,9 градуса, сообщили в гидрометцентре.
По прогнозу, Крым продолжит находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. Днем температура воздуха будет достигать 33-38 градусов. В Крыму и Севастополе объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Посещение лесов запрещено.
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ОбществоРеспублика КрымСимферопольСевастополь
 
 
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