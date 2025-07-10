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США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
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15:06 10.07.2025 (обновлено: 15:10 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kontakty-2028373162.html
США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио
США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:06:00+03:00
2025-07-10T15:10:00+03:00
сша
россия
в мире
вашингтон (штат)
марко рубио
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии."Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность - как это произошло сегодня", - сказал Рубио журналистам.
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сша
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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), марко рубио, москва
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Москва
США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио

Госсекретарь Рубио: США продолжат контакты с РФ при любой возможности

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.
"Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность - как это произошло сегодня", - сказал Рубио журналистам.
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