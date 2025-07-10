https://ria.ru/20250710/kontakty-2028373162.html

США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио

США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио - РИА Новости, 10.07.2025

США продолжат контакты с Россией в любом случае, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:06:00+03:00

2025-07-10T15:06:00+03:00

2025-07-10T15:10:00+03:00

сша

россия

в мире

вашингтон (штат)

марко рубио

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой при любой подходящей возможности.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии."Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность - как это произошло сегодня", - сказал Рубио журналистам.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028240029.html

сша

россия

вашингтон (штат)

москва

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