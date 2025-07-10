Американский конгрессмен выразил обеспокоенность происходящим в Армении
Американский конгрессмен Шерман заявил, что обеспокоен арестами в Армении
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен Брэд Шерман заявил, что глубоко обеспокоен арестами "армянских диссидентов", в том числе предпринимателя Самвела Карапетяна и священнослужителей, и сообщил об этой обеспокоенности послу Армении в Вашингтоне.
"Как заместитель председателя группы (конгресса - ред.) по армянским вопросам я глубоко обеспокоен недавними арестами армянских диссидентов, включая господина Самвела Карапетяна и духовенство Армянской церкви. Наши отношения с Арменией строятся на нашей общей приверженности демократии. Я выразил эти опасения сегодня утром послу Армении Лилит Макунц", - написал Шерман в соцсети X*․
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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