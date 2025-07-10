https://ria.ru/20250710/konflikt-2028367413.html

МИД раскрыл содержание разговора Лаврова и Рубио на встрече в Малайзии

МИД раскрыл содержание разговора Лаврова и Рубио на встрече в Малайзии - РИА Новости, 10.07.2025

МИД раскрыл содержание разговора Лаврова и Рубио на встрече в Малайзии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:44:00+03:00

2025-07-10T14:44:00+03:00

2025-07-10T14:50:00+03:00

в мире

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иран

сша

украина

сергей лавров

марко рубио

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялся мнениями с госсекретарем США Марко Рубио по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем, заявили в МИД РФ."В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения."Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", - указали там.В дипведомстве отметили, что конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен.

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html

https://ria.ru/20250710/lavrov-2028298505.html

россия

сирия

иран

сша

украина

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в мире, россия, сирия, иран, сша, украина, сергей лавров, марко рубио