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Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс" - РИА Новости, 10.07.2025
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17:17 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/komik-2028404597.html
Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"
Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс" - РИА Новости, 10.07.2025
Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"
Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в последнем фильме из серии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже в возрасте 43 лет в результате... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:17:00+03:00
2025-07-10T17:17:00+03:00
париж
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в последнем фильме из серии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже в возрасте 43 лет в результате несчастного случая, сообщает в четверг газета Parisien. "С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина", - цитирует издание продюсера комика Филиппа Делма. Парижская прокуратура начала расследование для установления причин смерти. Приоритетной остается версия с несчастным случаем, сказано в статье.
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париж
Париж
Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"

Parisien: умер комик Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"

© Getty Images / Laurent ViteurФранцузский комик Бан Хэй Мин
Французский комик Бан Хэй Мин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Getty Images / Laurent Viteur
Французский комик Бан Хэй Мин. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в последнем фильме из серии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже в возрасте 43 лет в результате несчастного случая, сообщает в четверг газета Parisien.
"С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина", - цитирует издание продюсера комика Филиппа Делма.
Парижская прокуратура начала расследование для установления причин смерти. Приоритетной остается версия с несчастным случаем, сказано в статье.
 
Париж
 
 
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