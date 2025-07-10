https://ria.ru/20250710/komik-2028404597.html

Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"

Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс" - РИА Новости, 10.07.2025

Умер комик, сыгравший в фильме "Астерикс и Обелкс"

Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в последнем фильме из серии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже в возрасте 43 лет в результате... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:17:00+03:00

2025-07-10T17:17:00+03:00

2025-07-10T17:17:00+03:00

париж

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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Французский комик Бан Хэй Мин, сыгравший в последнем фильме из серии "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", скончался в Париже в возрасте 43 лет в результате несчастного случая, сообщает в четверг газета Parisien. "С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина", - цитирует издание продюсера комика Филиппа Делма. Парижская прокуратура начала расследование для установления причин смерти. Приоритетной остается версия с несчастным случаем, сказано в статье.

париж

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2025

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париж