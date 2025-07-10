https://ria.ru/20250710/komarov-2028363537.html

Комаров осмотрел академию настольного тенниса в Оренбурге

Комаров осмотрел академию настольного тенниса в Оренбурге - РИА Новости, 10.07.2025

Комаров осмотрел академию настольного тенниса в Оренбурге

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил академию настольного тенниса России в Оренбурге, сообщила... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:33:00+03:00

2025-07-10T14:33:00+03:00

2025-07-10T14:33:00+03:00

оренбургская область

игорь комаров

оренбург

евгений солнцев

настольный теннис

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил академию настольного тенниса России в Оренбурге, сообщила пресс-служба облправительства. Академия предназначена для круглогодичного проживания и профессиональной подготовки юных спортсменов со всей России. Здесь смогут постоянно жить, заниматься уроками и тренироваться дети-теннисисты из разных регионов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. В здании академии обустроены жилые комнаты, спортивный зал для занятий настольным теннисом и игровыми видами спорта, медицинский пункт. Общая площадь комплекса – свыше 7 тысяч квадратных метров. На территории спортивного объекта построена открытая многофункциональная спортивная площадка площадью более 2 тысяч квадратных метров. Академия построена рядом с центром настольного тенниса, открытым в 2013 году. В частности, здесь тренируются спортсмены клуба настольного тенниса "Факел-Газпром". Работает спортивная школа для детей, в ней подготовили 21 мастера спорта России по настольному теннису и 70 кандидатов в мастера спорта. Всего в центре занимаются более 500 будущих спортсменов. Кроме того, на его базе действует клуб любителей настольного тенниса, отделения по спортивно-оздоровительной работе и работе с инвалидами. "На сегодняшний день в Оренбургской области созданы условия для занятий физкультурой и спортом. По итогам 2024 года 58,2% жителей в регионе вовлечены в занятия. По поручению президента России Владимира Путина решается задача по увеличению этого показателя до 70% к 2030 году", – заявил врио губернатора региона Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. По итогам 2024 года на развитие физкультуры и спорта в регионе направлено более 4,4 миллиарда рублей – на 21% больше, чем годом ранее. На начало года в Оренбургской области насчитывается 5357 спортивных объектов и сооружений, уровень обеспеченности составляет 70%. В прошлом году впервые была принята программа проведения капитального ремонта муниципальных спортивных объектов с объемом финансирования около 100 миллионов рублей. В 2024 году в области стартовал новый проект "Спортивный актив Оренбуржья" под эгидой проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который объединил 10 самых крупных массовых мероприятий по различным видам спорта. Его участниками стали более 80 тысяч оренбуржцев. В этом году увеличилось количество мероприятий и участников, территорий проведения мероприятий, привлекаются новые партнеры. Подписаны соглашения о сотрудничестве между министерством физической культуры и спорта Оренбургской области и ключевыми партнерами проекта "Спортивный актив Оренбуржья". Развивается адаптивный спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 2024 года регулярно физической культурой и спортом занимаются 37,5 тысячи инвалидов. Также в регионе ежегодно растет количество участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

https://ria.ru/20250710/natsproekty-2028287521.html

https://ria.ru/20250704/orenburg-2027246301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь комаров, оренбург, евгений солнцев, настольный теннис