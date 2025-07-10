https://ria.ru/20250710/kofe-2028249815.html
Экономист объяснила, почему кофе в мире дешевеет, а в магазинах — нет
Экономист объяснила, почему кофе в мире дешевеет, а в магазинах — нет - РИА Новости, 10.07.2025
Экономист объяснила, почему кофе в мире дешевеет, а в магазинах — нет
Цены на кофе в розничных магазинах мало зависят от биржевых цен на мировых рынках, объяснила агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:17:00+03:00
2025-07-10T02:17:00+03:00
2025-07-10T02:17:00+03:00
экономика
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
кофе
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на кофе в розничных магазинах мало зависят от биржевых цен на мировых рынках, объяснила агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По ее словам, снижение фьючерсов на кофе связано в большей степени с рыночными факторами — условиями долгосрочных контрактов, транспортировки, урожаем и т.п. Как только что-то меняется, это отражается сначала на сырье, затем на полуфабрикатах, а затем на отдельных группах товаров. Кофе к ним не относится.“На уровень потребительских цен в каждой стране влияют, в первую очередь, внутренние факторы, а не изменения мировых цен. Даже с учетом того, что кофе — импортируемый товар, к тому же, находящийся на стадии растущей популярности, цены на него в рознице скорее всего не последуют примеру мировых. Если и будет коррекция, то небольшая”, — заключила Лебединская.
https://ria.ru/20250626/kofe-2025484485.html
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экономика, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, кофе
Экономика, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Кофе
Экономист объяснила, почему кофе в мире дешевеет, а в магазинах — нет
Доцент Лебединская: кофе в магазинах не подешевеет, несмотря на хороший урожай