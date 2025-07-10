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В Париже открыли штаб "коалиции желающих", заявил Стармер

В Париже открыли штаб "коалиции желающих", заявил Стармер - РИА Новости, 10.07.2025

В Париже открыли штаб "коалиции желающих", заявил Стармер

Штаб так называемой "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже, командные структуры коалиции пока дорабатываются, заявил премьер-министр Великобритании РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:41:00+03:00

2025-07-10T20:41:00+03:00

2025-07-10T20:41:00+03:00

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ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Штаб так называемой "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже, командные структуры коалиции пока дорабатываются, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В четверг в Лондоне прошел франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой обсуждались детали дальнейших поставок и поддержки Киева. "Новая штаб-квартира в Париже уже открыта, ведется окончательная доработка командных структур и планируется создание координационного центра в Киеве", - заявил Стармер в ходе встречи. Трансляцию вел телеканал Sky. Позже канцелярия премьер-министра выпустила заявление, в котором отмечается, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения контингента коалиции на Украине. Им будет руководить "двухзвездный офицер британской армии", заявили на Дауининг-стрит. В заявлении отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон. Согласно заявлению, "коалиция желающих" рассчитывает предоставить Киеву специалистов по материально-техническому обеспечению, вооружению и подготовке кадров, а также помогать Киеву в осуществлению контроля над воздушным пространством и морем. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028426229.html

https://ria.ru/20250710/london-2028296429.html

https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)