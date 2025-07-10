В Париже открыли штаб "коалиции желающих", заявил Стармер
Стармер: штаб так называемой коалиции желающих уже открыт и действует в Париже
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
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ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости. Штаб так называемой "коалиции желающих" уже открыт и действует в Париже, командные структуры коалиции пока дорабатываются, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Позже канцелярия премьер-министра выпустила заявление, в котором отмечается, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения контингента коалиции на Украине. Им будет руководить "двухзвездный офицер британской армии", заявили на Дауининг-стрит.
В заявлении отмечается, что штаб-квартира в Париже, которую совместно возглавят Великобритания и Франция, будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции и "позволит партнерам гибко распределять силы и развертывать военные группы для выполнения различных оперативных задач". Через 12 месяцев штаб-квартира будет перемещена в Лондон.
Согласно заявлению, "коалиция желающих" рассчитывает предоставить Киеву специалистов по материально-техническому обеспечению, вооружению и подготовке кадров, а также помогать Киеву в осуществлению контроля над воздушным пространством и морем.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.