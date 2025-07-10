https://ria.ru/20250710/kiev-2028324366.html

В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве застрелили полковника СБУ - РИА Новости, 10.07.2025

В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:04:00+03:00

2025-07-10T12:04:00+03:00

2025-07-10T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Есть информация, что убитый — полковник СБУ", — написал он.Как уточнил украинский блогер Анатолий Шарий, речь идет об Иване Ворониче. По данным SHOT, он участвовал в подготовке диверсий на территории России и занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО.Телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили смерть сотрудника. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".В четверг утром киевская полиция заявила, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек. Прибыв на место ЧП, силовики нашли тело мужчины с огнестрельным ранением.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011827565.html

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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах. 2025-07-10T12:04 true PT0M32S

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