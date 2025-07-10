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В Киеве застрелили полковника СБУ - РИА Новости, 10.07.2025
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12:04 10.07.2025 (обновлено: 13:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kiev-2028324366.html
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ - РИА Новости, 10.07.2025
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:04:00+03:00
2025-07-10T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Есть информация, что убитый — полковник СБУ", — написал он.Как уточнил украинский блогер Анатолий Шарий, речь идет об Иване Ворониче. По данным SHOT, он участвовал в подготовке диверсий на территории России и занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО.Телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили смерть сотрудника. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".В четверг утром киевская полиция заявила, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек. Прибыв на место ЧП, силовики нашли тело мужчины с огнестрельным ранением.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html
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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
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в мире, киев, россия, алексей гончаренко, анатолий шарий, служба безопасности украины, верховная рада украины, украина
В мире, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Анатолий Шарий, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Киеве застрелили полковника СБУ

В Киеве застрелили полковника СБУ Ивана Воронича

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Есть информация, что убитый — полковник СБУ", — написал он.
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Как уточнил украинский блогер Анатолий Шарий, речь идет об Иване Ворониче. По данным SHOT, он участвовал в подготовке диверсий на территории России и занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления ЦСО.
Телеканал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы сообщил, что в СБУ подтвердили смерть сотрудника. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего".
В четверг утром киевская полиция заявила, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, погиб один человек. Прибыв на место ЧП, силовики нашли тело мужчины с огнестрельным ранением.
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В миреКиевРоссияАлексей ГончаренкоАнатолий ШарийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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