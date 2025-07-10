СМИ: глава Пентагона Хегсет игнорирует попытки Киева связаться с ним
Politico: Украина пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом с 1 июля
© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украинские власти с 1 июля безуспешно пытаются организовать телефонный разговор министра обороны Рустема Умерова с главой Пентагона Питом Хегсетом, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения. Однако <...> сотрудники Хегсета еще не дали согласия на телефонный разговор", — говорится в публикации.
Ситуация с военными поставками США на Украину
В начале июля Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Дональд Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
По данным агентства Reuters, американцы уже возобновили поставки ВСУ 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет GMLRS. При этом неизвестно, сколько именно оружия передали и в полном ли объеме.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отправка вооружений киевскому режиму не лежит в русле мирного урегулирования, а наоборот, способствует продолжению боевых действий.