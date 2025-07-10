https://ria.ru/20250710/khirosima-2028268466.html

Власти Хиросимы рассказали о формате приглашения на церемонию памяти жертв

Власти Хиросимы рассказали о формате приглашения на церемонию памяти жертв - РИА Новости, 10.07.2025

Власти Хиросимы рассказали о формате приглашения на церемонию памяти жертв

Решение о формате приглашения или уведомления дипломатических представительств в 2026 году о траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:36:00+03:00

2025-07-10T07:36:00+03:00

2025-07-10T07:36:00+03:00

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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Решение о формате приглашения или уведомления дипломатических представительств в 2026 году о траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы американскими войсками будет принято, исходя из опыта 2025 года, заявил РИА Новости представитель мэрии. "В этом году мы впервые провели такие изменения. Что касается будущего года, то мы будем рассматривать вопрос, исходя из опыта этого года. Так что на сегодняшний день я не могу ответить что-то определенное. Всего было разосланы уведомления о проведении церемонии 196 странам и регионам. В прошлом (2024 - ред.) году приглашения были разосланы послам 166 стран", - сказал представитель мэрии агентству. В апреле 2025 года представитель мэрии Хиросимы сообщил РИА Новости, что в этом году посольства и другие иностранные организации будут получать не приглашения, как раньше, а уведомления о проведении траурной церемонии. Таким образом, решение об участии или неучастии будет приниматься самостоятельно каждой страной. В то же время власти Нагасаки в мае сообщили РИА Новости, что намерены пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США города в 1945 году все страны и регионы, имеющие дипломатические представительства в Японии, включая Россию. С 2022 года посольства России и Белоруссии не получают приглашения от Хиросимы и Нагасаки. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы. На это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В результате этих нововведений, как сообщило российское диппредставительство, от администрации города Хиросимы в посольство без указания имени адресата по почте поступило "циркулярное уведомление о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий". В уведомлении дипмиссии было предложено самостоятельно определиться, соответствует ли ее участие "духу Хиросимы", и подать заявку. При этом в течение трех лет от этого города в адрес посольства направлялись письменные уведомления о нежелании видеть представителей России на церемонии. В то же время представители Нагасаки лично нанесли визит в посольство РФ и передали послу Николаю Ноздреву официальное приглашение за подписью мэра города на церемонию и дали исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов. В связи с этим посольство России решило участвовать в церемонии, посвященной памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, но не поедет в Хиросиму. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".

https://ria.ru/20250519/nagasaki--2017771526.html

https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), россия