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Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 10.07.2025 (обновлено: 12:42 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/khimoruzhie-2028315787.html
Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия
Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия - РИА Новости, 10.07.2025
Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия
Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:32:00+03:00
2025-07-10T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге 8-11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО. "Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства. В связи с этим имею поручение официально довести до государств-участников ОЗХО, что постпредство передало письмо заместителя министра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору ТС ОЗХО "направить в Российскую Федерацию экспертов ТС с визитом для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции", - заявил в ходе сессии Тарабрин, текст выступления которого оказался в распоряжении РИА Новости.Как уточнил постпред, техническая помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от украинских вооруженных формирований территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин."Рассчитываем в этой связи на беспристрастный и объективный подход Техсекретариата ОЗХО", - добавил он.
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в мире, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва
Москва попросила ОЗХО проверить Киев на использование химоружия

РФ обратилась к ОЗХО с просьбой подтвердить использование Украиной химоружия

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоенные в противогазах
Военные в противогазах - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Военные в противогазах. Архивное фото
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ГААГА, 10 июл - РИА Новости. Москва обратилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой направить в Россию экспертов для технического содействия в подтверждении применения Киевом химического оружия, заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
В Гааге 8-11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства. В связи с этим имею поручение официально довести до государств-участников ОЗХО, что постпредство передало письмо заместителя министра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору ТС ОЗХО "направить в Российскую Федерацию экспертов ТС с визитом для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции", - заявил в ходе сессии Тарабрин, текст выступления которого оказался в распоряжении РИА Новости.
Как уточнил постпред, техническая помощь требуется в связи с обнаружением на освобожденной от украинских вооруженных формирований территории России комплектов самодельных взрывных устройств в снаряжении токсичными химикатами, включая хлорпикрин.
"Рассчитываем в этой связи на беспристрастный и объективный подход Техсекретариата ОЗХО", - добавил он.
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