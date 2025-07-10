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Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье
Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье - РИА Новости, 10.07.2025
Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье
Украинские военные отбирают у жителей Херсона квартиры, дома и личные автомобили, заявили РИА Новости в городском антифашистском сопротивлении. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:48:00+03:00
2025-07-10T05:48:00+03:00
2025-07-10T05:48:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные отбирают у жителей Херсона квартиры, дома и личные автомобили, заявили РИА Новости в городском антифашистском сопротивлении. "Боевики чувствуют себя (в Херсоне - ред.) безнаказанно: с одобрения местных властей, зачастую без разрешения, они занимают для проживания дома мирных жителей в частном секторе… Также есть случаи, когда автотранспорт граждан конфисковывается для нужд ВСУ, при этом обещают, что позже им его вернут. Однако живучесть таких ТС, особенно при использовании в прибрежных районах, не превышает 1-2 месяцев", - сообщил представитель подполья. Собеседник агентства считает, что всплеск насилия и мародерства в Херсоне порожден возросшей концентрацией там военнослужащих ВСУ. При этом занятые военными дома и квартиры местных жителей, по его словам, часто используются под пункты управления беспилотниками или для создания в них наблюдательных точек с установленной там системой РЭБ, используемой для оповещения о приближении дронов.
https://ria.ru/20250710/podpole-2028259632.html
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херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье
Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины