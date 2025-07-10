https://ria.ru/20250710/kherson-2028263887.html

Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье

Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье - РИА Новости, 10.07.2025

Военные отбирают у жителей Херсона жилье и машины, рассказали в подполье

Украинские военные отбирают у жителей Херсона квартиры, дома и личные автомобили, заявили РИА Новости в городском антифашистском сопротивлении. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:48:00+03:00

2025-07-10T05:48:00+03:00

2025-07-10T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские военные отбирают у жителей Херсона квартиры, дома и личные автомобили, заявили РИА Новости в городском антифашистском сопротивлении. "Боевики чувствуют себя (в Херсоне - ред.) безнаказанно: с одобрения местных властей, зачастую без разрешения, они занимают для проживания дома мирных жителей в частном секторе… Также есть случаи, когда автотранспорт граждан конфисковывается для нужд ВСУ, при этом обещают, что позже им его вернут. Однако живучесть таких ТС, особенно при использовании в прибрежных районах, не превышает 1-2 месяцев", - сообщил представитель подполья. Собеседник агентства считает, что всплеск насилия и мародерства в Херсоне порожден возросшей концентрацией там военнослужащих ВСУ. При этом занятые военными дома и квартиры местных жителей, по его словам, часто используются под пункты управления беспилотниками или для создания в них наблюдательных точек с установленной там системой РЭБ, используемой для оповещения о приближении дронов.

https://ria.ru/20250710/podpole-2028259632.html

херсон

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херсон, вооруженные силы украины