В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей
Экс-главу банка в КБР и его подельника обвиняют в присвоении более 600 млн руб
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и руководителя двух юридических лиц в Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в присвоении более 600 миллионов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
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"По версии следствия, обвиняемые в период с 2016 по 2018 годы, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, составили договоры о выдаче банком 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 миллионов рублей, которые присвоили, распределив их между собой", - говорится в сообщении.
Экс-банкиру и коммерсанту предъявлено обвинение по статье "Присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения вопроса об изменении его территориальной подсудности", - уточнили в Генпрокуратуре.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии РИА Новости уточнили, что одним из фигурантов дела является Каншоби Ажахов - бывший руководитель "Бум-Банка" в Нальчике, у которого с 1 июня 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.