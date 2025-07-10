https://ria.ru/20250710/kbr-2028459147.html

В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей

В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей - РИА Новости, 10.07.2025

В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:14:00+03:00

2025-07-10T23:14:00+03:00

2025-07-10T23:14:00+03:00

происшествия

россия

нальчик

генеральная прокуратура рф

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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и руководителя двух юридических лиц в Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в присвоении более 600 миллионов рублей, сообщило ведомство на своем сайте. "По версии следствия, обвиняемые в период с 2016 по 2018 годы, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, составили договоры о выдаче банком 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 миллионов рублей, которые присвоили, распределив их между собой", - говорится в сообщении. Экс-банкиру и коммерсанту предъявлено обвинение по статье "Присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. "На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения вопроса об изменении его территориальной подсудности", - уточнили в Генпрокуратуре. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии РИА Новости уточнили, что одним из фигурантов дела является Каншоби Ажахов - бывший руководитель "Бум-Банка" в Нальчике, у которого с 1 июня 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

https://ria.ru/20250513/bankir-2016631746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нальчик, генеральная прокуратура рф