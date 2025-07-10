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В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей - РИА Новости, 10.07.2025
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23:14 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kbr-2028459147.html
В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей
В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей - РИА Новости, 10.07.2025
В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:14:00+03:00
2025-07-10T23:14:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и руководителя двух юридических лиц в Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в присвоении более 600 миллионов рублей, сообщило ведомство на своем сайте. "По версии следствия, обвиняемые в период с 2016 по 2018 годы, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, составили договоры о выдаче банком 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 миллионов рублей, которые присвоили, распределив их между собой", - говорится в сообщении. Экс-банкиру и коммерсанту предъявлено обвинение по статье "Присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. "На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения вопроса об изменении его территориальной подсудности", - уточнили в Генпрокуратуре. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии РИА Новости уточнили, что одним из фигурантов дела является Каншоби Ажахов - бывший руководитель "Бум-Банка" в Нальчике, у которого с 1 июня 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
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происшествия, россия, нальчик, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Нальчик, Генеральная прокуратура РФ
В КБР экс-главу банка обвинили в присвоении 600 миллионов рублей

Экс-главу банка в КБР и его подельника обвиняют в присвоении более 600 млн руб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка и руководителя двух юридических лиц в Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в присвоении более 600 миллионов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
«
"По версии следствия, обвиняемые в период с 2016 по 2018 годы, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, составили договоры о выдаче банком 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 миллионов рублей, которые присвоили, распределив их между собой", - говорится в сообщении.
Экс-банкиру и коммерсанту предъявлено обвинение по статье "Присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"На имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест. Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для рассмотрения вопроса об изменении его территориальной подсудности", - уточнили в Генпрокуратуре.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии РИА Новости уточнили, что одним из фигурантов дела является Каншоби Ажахов - бывший руководитель "Бум-Банка" в Нальчике, у которого с 1 июня 2018 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
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