https://ria.ru/20250710/katar-2028348953.html
Россия вернула еще двоих детей с территории Украины
Россия вернула еще двоих детей с территории Украины - РИА Новости, 10.07.2025
Россия вернула еще двоих детей с территории Украины
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей в Россию с Украины, сообщила детский омбудсмен... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:25:00+03:00
2025-07-10T13:25:00+03:00
2025-07-10T14:35:00+03:00
здоровье - общество
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мария львова-белова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей в Россию с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. "По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери", - сказала Львова-Белова журналистам. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 24 детей из 16 семей с близкими в России и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.
https://ria.ru/20250214/ombudsmen-1999347577.html
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здоровье - общество, россия, украина, катар, мария львова-белова, владимир путин, общество
Здоровье - Общество, Россия, Украина, Катар, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Общество
Россия вернула еще двоих детей с территории Украины
Львова-Белова: РФ вернула 2 детей с территории Украины при посредничестве Катара