https://ria.ru/20250710/katar-2028348953.html

Россия вернула еще двоих детей с территории Украины

Россия вернула еще двоих детей с территории Украины - РИА Новости, 10.07.2025

Россия вернула еще двоих детей с территории Украины

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей в Россию с Украины, сообщила детский омбудсмен... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:25:00+03:00

2025-07-10T13:25:00+03:00

2025-07-10T14:35:00+03:00

здоровье - общество

россия

украина

катар

мария львова-белова

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028363729_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_5496203e15c2ab09b04c3019c98a249e.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при посредничестве Катара вернул еще двоих детей в Россию с Украины, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. "По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехали две дочери", - сказала Львова-Белова журналистам. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 24 детей из 16 семей с близкими в России и 101 ребенка из 81 семьи на Украине и в других странах.

https://ria.ru/20250214/ombudsmen-1999347577.html

россия

украина

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, украина, катар, мария львова-белова, владимир путин, общество