https://ria.ru/20250710/kapibara-2028318823.html

Три новых капибары поселились в "Москвариуме"

Три новых капибары поселились в "Москвариуме" - РИА Новости, 10.07.2025

Три новых капибары поселились в "Москвариуме"

Три новых капибары поселились в столичном океанариуме на ВДНХ, это две самочки и самец, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра океанографии и морской... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:44:00+03:00

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2025-07-10T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Три новых капибары поселились в столичном океанариуме на ВДНХ, это две самочки и самец, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии "Москвариум". "В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" появились три новых капибары - две самочки и самец. Новые жители поселились в просторном биотопном вольере с двумя бассейнами", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что на текущий момент новые обитатели "Москвариума" полностью адаптировались в своем новом доме, активно взаимодействуют с тренерами, охотно идут на контакт и уже выбрали свои любимые лакомства: кусочки огурца и моркови. В вольере для них обеспечена разнообразная среда с укрытиями и элементами обогащения: природным декорированием, дождевальной установкой. В "Москвариуме" отметили, что любимцы публики - капибары Санчо и Лючия - за время проживания в центре так и не сумели наладить устойчивый дружественный контакт - характеры обитателей уникальны, и не исключены случаи несовместимости темпераментов. "Несмотря на сложившийся образ самых милых животных, капибары - крупные грызуны, которым свойственна конкуренция за территорию и проявление соперничества, поэтому дружелюбное поведение к сородичам отнюдь не является гарантированным и в естественных условиях. Напротив, самцы могут проявлять признаки агрессии для установления иерархии в стае", - отметила заместитель генерального директора и руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер, чьи слова приводят в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что для обеспечения благополучия капибар и поддержания программы биоразнообразия было принято решение отправить их в Калининградский и Пермский зоопарки, где для них будут обеспечены наилучшие условия для жизни. Так, Санчо уедет в Калининград, где познакомится с сородичами Полечкой и Пухом, а Лючия отправится в Пермь, где ее уже с нетерпением ожидают местные обитатели. "Решение расстаться с Санчо и Лючией далось нам очень нелегко, но благополучие животных для нас всегда на первом месте. В зоопарках в Калининграде и Перми работают высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что животным будет там максимально комфортно, и они смогут быстро адаптироваться на новом месте", - цитируют в пресс-службе Мейнцер.

https://ria.ru/20250710/olen-2028315197.html

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