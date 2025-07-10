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На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике - РИА Новости, 10.07.2025
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01:59 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kamchatka-2028254174.html
На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике
На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике - РИА Новости, 10.07.2025
На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике
Уголовное дело расследуют на Камчатке после того, как рабочий погиб при обрушении горных пород на руднике, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:59:00+03:00
2025-07-10T01:59:00+03:00
происшествия
камчатка
быстринский район
камчатский край
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело расследуют на Камчатке после того, как рабочий погиб при обрушении горных пород на руднике, сообщает СУСК региона. По данным следственного управления, несчастный случай произошел еще 5 июня при работах на подземном руднике "Бараньевский" в Быстринском районе. В нарушение правил ведения работ на опасном производственном объекте произошел обвал горной массы, в результате чего 40-летний проходчик золоторудного предприятия погиб на месте происшествия. "Следственными органами СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на подземном руднике (часть 2 ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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происшествия, камчатка, быстринский район, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Быстринский район, Камчатский край
На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на руднике на Камчатке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело расследуют на Камчатке после того, как рабочий погиб при обрушении горных пород на руднике, сообщает СУСК региона.
По данным следственного управления, несчастный случай произошел еще 5 июня при работах на подземном руднике "Бараньевский" в Быстринском районе. В нарушение правил ведения работ на опасном производственном объекте произошел обвал горной массы, в результате чего 40-летний проходчик золоторудного предприятия погиб на месте происшествия.
"Следственными органами СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на подземном руднике (часть 2 ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Шахта - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
5 июня, 02:38
 
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