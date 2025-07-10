https://ria.ru/20250710/kamchatka-2028254174.html

На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике

На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике - РИА Новости, 10.07.2025

На Камчатке завели дело после гибели рабочего при обрушении на руднике

Уголовное дело расследуют на Камчатке после того, как рабочий погиб при обрушении горных пород на руднике, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:59:00+03:00

2025-07-10T01:59:00+03:00

2025-07-10T01:59:00+03:00

происшествия

камчатка

быстринский район

камчатский край

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ХАБАРОВСК, 10 июл - РИА Новости. Уголовное дело расследуют на Камчатке после того, как рабочий погиб при обрушении горных пород на руднике, сообщает СУСК региона. По данным следственного управления, несчастный случай произошел еще 5 июня при работах на подземном руднике "Бараньевский" в Быстринском районе. В нарушение правил ведения работ на опасном производственном объекте произошел обвал горной массы, в результате чего 40-летний проходчик золоторудного предприятия погиб на месте происшествия. "Следственными органами СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на подземном руднике (часть 2 ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/shakhta-2020994598.html

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происшествия, камчатка, быстринский район, камчатский край