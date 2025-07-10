https://ria.ru/20250710/kaluga-2028390983.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:10:00+03:00
2025-07-10T16:10:00+03:00
2025-07-10T16:17:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация."Аэропорт Калуга ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250710/bespilotnik-2028391886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ограничили прием и выпуск самолетов