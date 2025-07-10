https://ria.ru/20250710/kaliningrad-2028350079.html

В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан

В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан - РИА Новости, 10.07.2025

В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан

Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:30:00+03:00

2025-07-10T13:30:00+03:00

2025-07-10T13:30:00+03:00

происшествия

россия

калининград

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27 граждан, он заключал с ними договоры и не исполнил обязательства, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной прокуратуры. "В производстве следственного отдела Московского района города Калининграда находится уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Строитель", который, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства 27 граждан в сумме более 100 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что руководитель ООО "Строитель" заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, деньги заказчикам не возвращены. "Обвиняемый с марта 2025 года скрывался от органов предварительного расследования и находился за пределами РФ. В настоящее время место его нахождения установлено, и 10 июля он задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении 27 тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры", - добавили в пресс-службе. По информации пресс-службы регионального СУСК, в четверг глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение СУСК России по Калининградской области инициировать вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.

https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html

россия

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)