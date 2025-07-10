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В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан - РИА Новости, 10.07.2025
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13:30 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kaliningrad-2028350079.html
В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан
В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан - РИА Новости, 10.07.2025
В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан
Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:30:00+03:00
2025-07-10T13:30:00+03:00
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27 граждан, он заключал с ними договоры и не исполнил обязательства, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной прокуратуры. "В производстве следственного отдела Московского района города Калининграда находится уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Строитель", который, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства 27 граждан в сумме более 100 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что руководитель ООО "Строитель" заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, деньги заказчикам не возвращены. "Обвиняемый с марта 2025 года скрывался от органов предварительного расследования и находился за пределами РФ. В настоящее время место его нахождения установлено, и 10 июля он задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении 27 тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры", - добавили в пресс-службе. По информации пресс-службы регионального СУСК, в четверг глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение СУСК России по Калининградской области инициировать вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html
россия
калининград
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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан

В Калининграде задержали директора строительной компании, обманувшего 27 граждан

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27 граждан, он заключал с ними договоры и не исполнил обязательства, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"В производстве следственного отдела Московского района города Калининграда находится уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Строитель", который, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства 27 граждан в сумме более 100 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что руководитель ООО "Строитель" заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, деньги заказчикам не возвращены.
"Обвиняемый с марта 2025 года скрывался от органов предварительного расследования и находился за пределами РФ. В настоящее время место его нахождения установлено, и 10 июля он задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении 27 тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры", - добавили в пресс-службе.
По информации пресс-службы регионального СУСК, в четверг глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение СУСК России по Калининградской области инициировать вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.
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