В Калининграде задержали застройщика, обманувшего 27 граждан
В Калининграде задержали директора строительной компании, обманувшего 27 граждан
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Оперативники задержали генерального директора строительной компании ООО "Строитель" в Калининграде, который обманом похитил более 100 миллионов рублей у 27 граждан, он заключал с ними договоры и не исполнил обязательства, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"В производстве следственного отдела Московского района города Калининграда находится уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Строитель", который, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства 27 граждан в сумме более 100 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что руководитель ООО "Строитель" заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, деньги заказчикам не возвращены.
"Обвиняемый с марта 2025 года скрывался от органов предварительного расследования и находился за пределами РФ. В настоящее время место его нахождения установлено, и 10 июля он задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении 27 тяжких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры", - добавили в пресс-службе.
По информации пресс-службы регионального СУСК, в четверг глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение СУСК России по Калининградской области инициировать вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство.