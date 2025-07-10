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Юрист объяснила, нужно ли менять загранпаспорт подросшему ребенку
Юрист объяснила, нужно ли менять загранпаспорт подросшему ребенку - РИА Новости, 10.07.2025
Юрист объяснила, нужно ли менять загранпаспорт подросшему ребенку
Законодательство не обязывает родителей менять загранпаспорт ребенку, если он вырос, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:49:00+03:00
2025-07-10T02:49:00+03:00
2025-07-10T02:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Законодательство не обязывает родителей менять загранпаспорт ребенку, если он вырос, рассказала РИА Новости член ассоциации юристов России Валерия Стародубова. "Действующее законодательство не обязывает родителей менять загранпаспорт ребенка до истечения срока его действия вне зависимости от возраста ребенка или его изменений во внешности", — рассказала юрист. Ранее в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что менять загранпаспорт подросшему ребенку в период его действия не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
https://ria.ru/20250423/pasport-2012866279.html
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общество, россия
Юрист объяснила, нужно ли менять загранпаспорт подросшему ребенку
Юрист Стародубова: закон не обязывает родителей менять загранпаспорт ребенку