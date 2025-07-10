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В Ярославле экс-депутат получил срок за поджог ресторана - РИА Новости, 10.07.2025
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13:45 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/jaroslavl-2028354187.html
В Ярославле экс-депутат получил срок за поджог ресторана
В Ярославле экс-депутат получил срок за поджог ресторана - РИА Новости, 10.07.2025
В Ярославле экс-депутат получил срок за поджог ресторана
Кировский районный суд Ярославля приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего городского депутата Дмитрия Соколова за поджог... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:45:00+03:00
2025-07-10T13:45:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
дмитрий соколов (велоспорт)
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего городского депутата Дмитрия Соколова за поджог ресторана "Сквер", в результате которого пострадала женщина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. В суде установлено, что в октябре 2023 года в ночное время мужчина поджег две бутыли с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе "Сквер", зная, что там находятся люди. Из-за пожара владельцу кафе причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей, а одна из посетительниц заведения получила термические ожоги различной степени до 23% поверхности тела, что оценили как тяжкий вред здоровью. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе. Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "б", "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Поздно вечером 30 октября 2023 года загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - была госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Был задержан экс-депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов. В СУСК сообщали РИА Новости, что экс-депутат бросил в ресторан две бутылки с зажигательной смесью. Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить. Он также отметил, что на момент совершения преступления Соколов был сильно пьян. По словам адвоката, его подзащитный выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Женщина полтора месяца провела в больнице, перенесла четыре операции, сообщали медики.
https://ria.ru/20250126/krasnodar-1995541833.html
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происшествия, ярославль, россия, дмитрий соколов (велоспорт)
Происшествия, Ярославль, Россия, Дмитрий Соколов (велоспорт)
В Ярославле экс-депутат получил срок за поджог ресторана

Экс-депутат Ярославля получил 7 лет колонии за поджог ресторана "Сквер"

© Фото : Прокуратура Ярославской области/TelegramПоследствия поджога кафе "Сквер" в Ярославле
Последствия поджога кафе Сквер в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Прокуратура Ярославской области/Telegram
Последствия поджога кафе "Сквер" в Ярославле. Архивное фото
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего городского депутата Дмитрия Соколова за поджог ресторана "Сквер", в результате которого пострадала женщина, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
В суде установлено, что в октябре 2023 года в ночное время мужчина поджег две бутыли с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе "Сквер", зная, что там находятся люди. Из-за пожара владельцу кафе причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей, а одна из посетительниц заведения получила термические ожоги различной степени до 23% поверхности тела, что оценили как тяжкий вред здоровью.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе.
Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "б", "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Поздно вечером 30 октября 2023 года загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" в центре Ярославля. Единственная пострадавшая - посетительница 1986 года рождения - была госпитализирована с ожогами спины, бедер, кистей рук. Был задержан экс-депутат муниципалитета Ярославля, единоросс, исключенный из партии в 2022 году за "пьяное" ДТП, Дмитрий Соколов.
В СУСК сообщали РИА Новости, что экс-депутат бросил в ресторан две бутылки с зажигательной смесью. Адвокат Соколова Александр Толянин рассказал журналистам, что его подзащитный признает вину в поджоге, но отрицает намерение кого-то убить. Он также отметил, что на момент совершения преступления Соколов был сильно пьян. По словам адвоката, его подзащитный выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Женщина полтора месяца провела в больнице, перенесла четыре операции, сообщали медики.
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