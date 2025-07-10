Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране
NYT: Израиль считает, что часть запасов обогащенного урана в Иране уцелели
Тегеран столица Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Израиль пришел к выводу, что часть подземных запасов обогащенного урана, близкого по качеству к оружейному, уцелела после американских и израильских атак в июне, сообщает газета New York Times.
Об оценке сохранившихся запасов обогащенного урана в Иране сообщил на анонимном брифинге высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, этот факт не должен вызывать обеспокоенности: попытки Ирана извлечь эти запасы будут обнаружены, и объекты подвергнутся повторным атакам.
Как отмечает издание, в спецслужбах США, Великобритании и стран ЕС поддерживают прогноз, согласно которому Иран попытается рассредоточить ядерную на большое количество мелких мастерских по всей стране. Восстановление гигантских объектов в Исфахане, Фордо и Натанзе считается маловероятным.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".