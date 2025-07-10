https://ria.ru/20250710/izrail-2028462914.html

Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране

Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране - РИА Новости, 10.07.2025

Израиль оценил запасы обогащенного урана в Иране

Израиль пришел к выводу, что часть подземных запасов обогащенного урана, близкого по качеству к оружейному, уцелела после американских и израильских атак в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:48:00+03:00

2025-07-10T23:48:00+03:00

2025-07-10T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Израиль пришел к выводу, что часть подземных запасов обогащенного урана, близкого по качеству к оружейному, уцелела после американских и израильских атак в июне, сообщает газета New York Times. Об оценке сохранившихся запасов обогащенного урана в Иране сообщил на анонимном брифинге высокопоставленный израильский чиновник. По его словам, этот факт не должен вызывать обеспокоенности: попытки Ирана извлечь эти запасы будут обнаружены, и объекты подвергнутся повторным атакам. Как отмечает издание, в спецслужбах США, Великобритании и стран ЕС поддерживают прогноз, согласно которому Иран попытается рассредоточить ядерную на большое количество мелких мастерских по всей стране. Восстановление гигантских объектов в Исфахане, Фордо и Натанзе считается маловероятным. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250709/iran-2028126108.html

https://ria.ru/20250628/izrail-2026021782.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте