https://ria.ru/20250710/izrail-2028263293.html

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 10.07.2025

Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:37:00+03:00

2025-07-10T05:37:00+03:00

2025-07-10T05:37:00+03:00

в мире

йемен

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ba813a6851cdfef07b05ac6d908a2a64.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. В ряде районов Израиля включились сирены воздушной тревоги.

https://ria.ru/20250707/more-2027699402.html

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль