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Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 10.07.2025
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:37:00+03:00
2025-07-10T05:37:00+03:00
2025-07-10T05:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Ранее армия сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. В ряде районов Израиля включились сирены воздушной тревоги.
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в мире, йемен, израиль
Армия Израиля заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена
ЦАХАЛ заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты