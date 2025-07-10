https://ria.ru/20250710/izrail-2028262627.html

Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена

Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 10.07.2025

Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом."ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250708/izrail-2027981446.html

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