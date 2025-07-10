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Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 10.07.2025
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05:18 10.07.2025 (обновлено: 05:22 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/izrail-2028262627.html
Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена
Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 10.07.2025
Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. РИА Новости, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом."ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
Израиль заявил о пуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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В миреИзраильЙемен
 
 
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