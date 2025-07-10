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В Сьерра-Леоне рассказали, какая помощь от России нужна стране

В Сьерра-Леоне рассказали, какая помощь от России нужна стране - РИА Новости, 10.07.2025

В Сьерра-Леоне рассказали, какая помощь от России нужна стране

Сьерра-Леоне нуждается в помощи России, чтобы та помогла и научила местных специалистов оценивать запасы критических полезных ископаемых, в том числе... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:14:00+03:00

2025-07-10T08:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сьерра-Леоне нуждается в помощи России, чтобы та помогла и научила местных специалистов оценивать запасы критических полезных ископаемых, в том числе редкоземельных, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов этой африканской страны Джулиус Маттай. "Что касается других критических полезных ископаемых, то это залежи, поэтому нам нужна дополнительная работа, чтобы иметь возможность количественно оценить ресурсы. Запасы важнейших минералов, редкоземельных минералов, кобальта, никеля, как мы полагаем, есть в Сьерра-Леоне. Но это всего лишь отдельные свидетельства. Нам нужно больше научной работы, чтобы иметь возможность провести надлежащую оценку запасов, требуется много бурения, и вот почему мы хотим сотрудничать с Российской Федерацией, чтобы она помогла нам в этом", - сказал Маттай агентству. Он добавил, что литий был найден в стране в результате обширного исследования. "На данный момент у нас выдана только одна лицензия китайской компании, дочке Gangfeng. Развитие уже идет. В данный момент они разрабатывают месторождение и надеются начать добычу в конце 2026 или начале 2027 года. На стадии разведки были обнаружены и другие залежи лития. Мы действительно считаем, что в Сьерра-Леоне есть еще залежи лития, но, опять же, нам необходимо провести дополнительную разведочную работу. Именно по этой причине мы хотим, чтобы Росгеология приехала и обучила нас этому", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250710/serra-leone-2028269280.html

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россия, сьерра-леоне, в мире