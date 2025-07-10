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"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран - РИА Новости, 10.07.2025

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран

Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:07:00+03:00

2025-07-10T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания."В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня."Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.

https://ria.ru/20250709/mid-2028089512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тегеран (город), иран, аэрофлот, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире