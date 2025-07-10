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"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран - РИА Новости, 10.07.2025
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09:07 10.07.2025 (обновлено: 09:18 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/iran-2028274611.html
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран - РИА Новости, 10.07.2025
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран
Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:07:00+03:00
2025-07-10T09:18:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания."В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня."Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.
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тегеран (город), иран, аэрофлот, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Тегеран (город), Иран, Аэрофлот, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран до снятия ограничений от властей Ирана

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания.
"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте".
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Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.
Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня.
"Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.
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