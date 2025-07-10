https://ria.ru/20250710/iran-2028274611.html
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран - РИА Новости, 10.07.2025
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран
Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:07:00+03:00
2025-07-10T09:07:00+03:00
2025-07-10T09:18:00+03:00
тегеран (город)
иран
аэрофлот
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэфролот" отменила рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа, сообщила компания."В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сообщили в "Аэрофлоте".Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня."Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.
https://ria.ru/20250709/mid-2028089512.html
https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, аэрофлот, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Тегеран (город), Иран, Аэрофлот, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран до снятия ограничений от властей Ирана