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Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни - РИА Новости, 10.07.2025
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Шоубиз
 
06:32 10.07.2025 (обновлено: 08:53 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/intervidenie-2028265543.html
Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни
Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни - РИА Новости, 10.07.2025
Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни
Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек",... РИА Новости, 10.07.2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек", которую она представит на конкурсе. "Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг. Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру. "Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран", - сказала певица. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
https://ria.ru/20250608/shaman-2021578707.html
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html
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60
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Настя Кравченко из Белоруссии поделилась кадрами с репетиций песни для "Интервидения"
Настя Кравченко из Белоруссии поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни для "Интервидения". "Мотылек" прозвучит на конкурсе на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг. Участница международного музыкального конкурса в беседе с агентством рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню.
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Шоубиз, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни

Участница "Интервидения" Кравченко показала карды с репетиций песни "Мотылек"

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек", которую она представит на конкурсе.
"Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг.
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Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру.
"Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран", - сказала певица.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
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