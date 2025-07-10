https://ria.ru/20250710/intervidenie-2028265543.html

Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни

Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни - РИА Новости, 10.07.2025

Участница "Интервидения" от Белоруссии показала кадры с репетиций песни

Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек",... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T06:32:00+03:00

2025-07-10T06:32:00+03:00

2025-07-10T08:53:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии Настя Кравченко поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни "Мотылек", которую она представит на конкурсе. "Мотылек" прозвучит на конкурсе "Интервидение" на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг. Кравченко в беседе с РИА Новости рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру. "Шансы на победу я оцениваю с осторожным оптимизмом. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. Что касается конкурентов, я уверена, что все участники сильны по-своему, ведь они представляют лучшие таланты своих стран", - сказала певица. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.

https://ria.ru/20250608/shaman-2021578707.html

https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022439446.html

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Настя Кравченко из Белоруссии поделилась кадрами с репетиций песни для "Интервидения" Настя Кравченко из Белоруссии поделилась с РИА Новости кадрами с репетиций песни для "Интервидения". "Мотылек" прозвучит на конкурсе на русском языке. Кравченко официально представит эту песню на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в четверг. Участница международного музыкального конкурса в беседе с агентством рассказала, что для нее представлять Белоруссию на "Интервидении" - это невероятная гордость, она благодарна за то, что выбор пал на ее кандидатуру. На таких конкурсах важно не просто выступить, а суметь зацепить сердца зрителей и жюри. Думаю, всё зависит от того, насколько искренне я смогу донести свою песню. 2025-07-10T06:32 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, белоруссия, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко