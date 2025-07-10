https://ria.ru/20250710/inoagent-2028253578.html

Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде

Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде - РИА Новости, 10.07.2025

Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде

Бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:47:00+03:00

2025-07-10T01:47:00+03:00

2025-07-10T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в документах. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html

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