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Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде - РИА Новости, 10.07.2025
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01:47 10.07.2025 (обновлено: 01:48 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/inoagent-2028253578.html
Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде
Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде - РИА Новости, 10.07.2025
Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде
Бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:47:00+03:00
2025-07-10T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в документах. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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Экс-вокалист "Тараканов" вновь не смог оспорить статус иноагента в суде

Экс-вокалист "Тараканов" Спирин вновь не смог оспорить статус иноагента в суде

© РИА Новости / Роман Кульгускин | Перейти в медиабанкДмитрий Спирин*
Дмитрий Спирин* - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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Дмитрий Спирин*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* (признан в РФ иноагентом) не смог обжаловать статус иностранного агента в Московском городском суде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказано в документах.
В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На Дудя* завели дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента
30 июня, 15:46
 
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