В России ожидается снижение инфляции к целевому уровню, сообщает ЕФСР
ЕФСР: инфляция в России снизится до 7,8% к концу 2025 года
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Инфляция в России замедлится до 7,8% к концу текущего года, а целевого уровня в 4% темпы роста потребительских цен достигнут в 2027 году, говорится в экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
"По нашим оценкам, инфляция к концу 2025 года снизится до 7,8%. Начавшееся в первом квартале постепенное замедление инфляции под влиянием жесткой монетарной политики продлится на протяжении 2025-2026 годов. Возвращение инфляции к целевому уровню 4% мы ожидаем только в 2027 году", - говорится в обзоре.
Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина.
"Быстрому замедлению инфляции до целевого уровня препятствуют несколько устойчивых проинфляционных факторов: активное бюджетное стимулирование, поддерживающее высокий внутренний спрос, запланированное повышение тарифов ЖКХ в 2026-2027 годах, а также ожидаемое ослабление курса национальной валюты с текущих переоцененных уровней", - поясняют аналитики ЕСФР.
При этом, согласно их прогнозу, регулятор снизит ключевую ставку с нынешних 20% до 18% на конец текущего года. "Несмотря на замедление инфляции, денежно-кредитные условия останутся жесткими в течение всего 2025 года. Ставка будет снижена до 12% к концу 2026 года и 8% к концу 2027 года", - говорится в документе.