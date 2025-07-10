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Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 10.07.2025
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07:39 10.07.2025 (обновлено: 07:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/importozameschenie-2028268858.html
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 10.07.2025
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли
Проведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли в России: 1800 позиций из 2000, до 2027 года импортозамещение будет завершено, рассказал... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:39:00+03:00
2025-07-10T07:45:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли в России: 1800 позиций из 2000, до 2027 года импортозамещение будет завершено, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев."Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти. Теперь мы сами создаем свои стандарты, и в соответствии с этими стандартами мы разрабатываем импортозамещение. У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены - это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".
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экономика, россия, сергей цивилев
Экономика, Россия, Сергей Цивилев
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли

Цивилев: произведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли в России: 1800 позиций из 2000, до 2027 года импортозамещение будет завершено, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти. Теперь мы сами создаем свои стандарты, и в соответствии с этими стандартами мы разрабатываем импортозамещение. У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены - это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 16:30
 
ЭкономикаРоссияСергей Цивилев
 
 
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