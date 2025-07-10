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Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 10.07.2025
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли
Проведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли в России: 1800 позиций из 2000, до 2027 года импортозамещение будет завершено, рассказал... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T07:39:00+03:00
2025-07-10T07:39:00+03:00
2025-07-10T07:45:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли в России: 1800 позиций из 2000, до 2027 года импортозамещение будет завершено, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев."Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти. Теперь мы сами создаем свои стандарты, и в соответствии с этими стандартами мы разрабатываем импортозамещение. У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены - это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".
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экономика, россия, сергей цивилев
Экономика, Россия, Сергей Цивилев
Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли
Цивилев: произведено импортозамещение 90% технологий в нефтегазовой отрасли