https://ria.ru/20250710/hevron-2028453432.html

Палестинская провинция Хеврон столкнулась с критической нехваткой воды

Палестинская провинция Хеврон столкнулась с критической нехваткой воды - РИА Новости, 10.07.2025

Палестинская провинция Хеврон столкнулась с критической нехваткой воды

Крупнейшая провинция Палестинского Западного берега реки Иордан - Хеврон - столкнулась с критической нехваткой воды, сообщили местные власти в интервью РИА... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:59:00+03:00

2025-07-10T21:59:00+03:00

2025-07-10T21:59:00+03:00

в мире

хеврона

израиль

западный берег реки иордан

палестина

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ХЕВРОН, 10 июл – РИА Новости. Крупнейшая провинция Палестинского Западного берега реки Иордан - Хеврон - столкнулась с критической нехваткой воды, сообщили местные власти в интервью РИА Новости в четверг. В прошлом месяце муниципалитет Хеврона объявил о значительном сокращении объемов водоснабжения. Падение суточного объема подачи воды в провинцию составило 55% с мая прошлого года по сравнению с предыдущими годами. "Водный кризис в городе — это, прежде всего, проблема безопасности. Главная причина кризиса — политика израильских властей по сокращению ежедневного водоснабжения, а также ограничения работы водопроводов, особенно водопровода Дейр-Шаар, основного источника водоснабжения города", - пояснил губернатор Хеврона Халид Дудин. Мэр города Идна, находящегося на западе провинции Хеврон, Джабер аль-Тамизи пояснил в интервью, что, согласно договору с израильской компанией Мекорот, которая снабжает провинцию водой, жители должны получать 100 000 кубометров в месяц, тем не менее, в мае прошлого года им поступило всего 8500, а с прошлого месяца начало поступать 3400 кубометров воды. "Этого недостаточно, чтобы удовлетворить даже малую часть потребностей жителей, в том числе сельскохозяйственных и животноводческих. Сейчас мы сталкиваемся с преднамеренным лишением жителей воды в рамках израильской политики", - считает аль-Тамизи. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20250701/gaza-2026541241.html

https://ria.ru/20250710/konflikt-1915630213.html

хеврона

израиль

западный берег реки иордан

палестина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хеврона, израиль, западный берег реки иордан, палестина