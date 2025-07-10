Палестинская провинция Хеврон столкнулась с критической нехваткой воды
Крупнейшая провинция Западного берега реки Иордан столкнулась с нехваткой воды
© AP Photo / Oded BaliltyНа смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
На смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕВРОН, 10 июл – РИА Новости. Крупнейшая провинция Палестинского Западного берега реки Иордан - Хеврон - столкнулась с критической нехваткой воды, сообщили местные власти в интервью РИА Новости в четверг.
В прошлом месяце муниципалитет Хеврона объявил о значительном сокращении объемов водоснабжения. Падение суточного объема подачи воды в провинцию составило 55% с мая прошлого года по сравнению с предыдущими годами.
«
"Водный кризис в городе — это, прежде всего, проблема безопасности. Главная причина кризиса — политика израильских властей по сокращению ежедневного водоснабжения, а также ограничения работы водопроводов, особенно водопровода Дейр-Шаар, основного источника водоснабжения города", - пояснил губернатор Хеврона Халид Дудин.
Мэр города Идна, находящегося на западе провинции Хеврон, Джабер аль-Тамизи пояснил в интервью, что, согласно договору с израильской компанией Мекорот, которая снабжает провинцию водой, жители должны получать 100 000 кубометров в месяц, тем не менее, в мае прошлого года им поступило всего 8500, а с прошлого месяца начало поступать 3400 кубометров воды.
"Этого недостаточно, чтобы удовлетворить даже малую часть потребностей жителей, в том числе сельскохозяйственных и животноводческих. Сейчас мы сталкиваемся с преднамеренным лишением жителей воды в рамках израильской политики", - считает аль-Тамизи.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который сейчас приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с палестинцами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.