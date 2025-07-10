https://ria.ru/20250710/herson-2028370401.html

В Херсоне жителей склоняют к католической вере, заявил российский сенатор

В Херсоне жителей склоняют к католической вере, заявил российский сенатор - РИА Новости, 10.07.2025

В Херсоне жителей склоняют к католической вере, заявил российский сенатор

Население подконтрольного Киеву ВСУ Херсона склоняют к католической вере, прихожан завлекают через гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:55:00+03:00

2025-07-10T14:55:00+03:00

2025-07-10T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (река)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Население подконтрольного Киеву ВСУ Херсона склоняют к католической вере, прихожан завлекают через гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "В оккупированном русском городе Херсоне людей склоняют к католической вере. Получил весточку от жителей. Рассказывают, что в Херсоне начали активно открывать католические церкви. А прихожан завлекают через гуманитарную помощь. Одновременно с тем, что в городе местные власти практически не выдают продукты и лекарства, заставляя стариков жить впроголодь, в католических церквях обещают все это в достатке и бесплатно", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, по улицам города ходит капеллан, зазывает на службы, людям обещают гуманитарную помощь и бесплатные обеды. "А если просидишь несколько служб, дают продукты и горячее питание. Такое происходит по всему Херсону. На Украине практически не осталось традиционного православия. Католическая церковь расширяет свое влияние, и теперь почти все основные церковные праздники на государственном уровне отмечают уже по католическому календарю", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/upts-2028194005.html

россия

херсонская область

днепр (река)

херсон

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россия, херсонская область , днепр (река), происшествия, херсон