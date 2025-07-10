https://ria.ru/20250710/gutsul-2028403910.html

В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул

В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.07.2025

В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения, однако она намерена бороться, доказывая свою невиновность... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:10:00+03:00

2025-07-10T17:10:00+03:00

2025-07-10T17:10:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028375513_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_157ca240d491f901cb9677669076c6da.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения, однако она намерена бороться, доказывая свою невиновность независимо от того, какое решение вынесет суд. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. В четверг суд принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, адвокаты обжалуют это решение. "Политика берет верх над юстицией, и юстиция принимает политические решения! Но мы будем бороться! И 5 августа, какое бы решение ни вынесла судья Анна Кучереску, я буду бороться и докажу свою невиновность", - сказала Гуцул после окончания судебного заседания по вопросу продления срока ее домашнего ареста. Она отметила, что все сторонам процесса заранее было понятно, какое решение примет суд. "Ни Служба информации и безопасности, ни полиция не скрывают, что Гуцул должна быть под домашним арестом, независимо от того, что нет никаких оснований держать ее под домашним арестом и незаконно лишать свободы", - подчеркнула глава Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

https://ria.ru/20250709/moldavija-2028106300.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул