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В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.07.2025
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17:10 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028403910.html
В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул
В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.07.2025
В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения, однако она намерена бороться, доказывая свою невиновность... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:10:00+03:00
2025-07-10T17:10:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения, однако она намерена бороться, доказывая свою невиновность независимо от того, какое решение вынесет суд. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. В четверг суд принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, адвокаты обжалуют это решение. "Политика берет верх над юстицией, и юстиция принимает политические решения! Но мы будем бороться! И 5 августа, какое бы решение ни вынесла судья Анна Кучереску, я буду бороться и докажу свою невиновность", - сказала Гуцул после окончания судебного заседания по вопросу продления срока ее домашнего ареста. Она отметила, что все сторонам процесса заранее было понятно, какое решение примет суд. "Ни Служба информации и безопасности, ни полиция не скрывают, что Гуцул должна быть под домашним арестом, независимо от того, что нет никаких оснований держать ее под домашним арестом и незаконно лишать свободы", - подчеркнула глава Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии политика берет верх над системой юстиции, заявила Гуцул

Гуцул: суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суды в Молдавии вынуждены принимать политические решения, однако она намерена бороться, доказывая свою невиновность независимо от того, какое решение вынесет суд.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. В четверг суд принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, адвокаты обжалуют это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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"Политика берет верх над юстицией, и юстиция принимает политические решения! Но мы будем бороться! И 5 августа, какое бы решение ни вынесла судья Анна Кучереску, я буду бороться и докажу свою невиновность", - сказала Гуцул после окончания судебного заседания по вопросу продления срока ее домашнего ареста.
Она отметила, что все сторонам процесса заранее было понятно, какое решение примет суд. "Ни Служба информации и безопасности, ни полиция не скрывают, что Гуцул должна быть под домашним арестом, независимо от того, что нет никаких оснований держать ее под домашним арестом и незаконно лишать свободы", - подчеркнула глава Гагаузии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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