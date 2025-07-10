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Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:06:00+03:00
2025-07-10T16:06:00+03:00
2025-07-10T16:09:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул", - сказала Байрам.Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия, гагаузия, в мире, кишинев
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Молдавия, Гагаузия, В мире, Кишинев
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Защита главы Гагаузии Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста