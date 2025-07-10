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Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025
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16:06 10.07.2025 (обновлено: 16:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028390269.html
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:06:00+03:00
2025-07-10T16:09:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
молдавия
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул", - сказала Байрам.Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
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задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия, гагаузия, в мире, кишинев
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Молдавия, Гагаузия, В мире, Кишинев
Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

Защита главы Гагаузии Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
«
"Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул", - сказала Байрам.
Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.
По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Задержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения ГуцулМолдавияГагаузияВ миреКишинев
 
 
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