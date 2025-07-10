https://ria.ru/20250710/gutsul-2028390269.html

Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025

Защита Гуцул обжалует решение суда о продлении домашнего ареста

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:06:00+03:00

2025-07-10T16:06:00+03:00

2025-07-10T16:09:00+03:00

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

молдавия

гагаузия

в мире

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028356629_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_53c292094af1eac3679f90c2b5a6176d.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалует решение суда о продлении ее домашнего ареста, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Защита опротестует продление домашнего ареста Гуцул", - сказала Байрам.Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузии. Заседание проходило в закрытом режиме после отказа судье в самоотводе.По словам адвоката, в ходе процесса на суд оказывалось давление через письмо Службы информации и безопасности, которое не имело отношения к рассматриваемому делу.Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.

https://ria.ru/20250710/spisok-2028379929.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия, гагаузия, в мире, кишинев