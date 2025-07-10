Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод
Гуцул заявила о самоотводе судьи, рассматривающего продление ее домашнего ареста
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод.
"Сейчас объявлен перерыв, судья заявил, что берет самоотвод", — сказала башкан.
Продолжение заседания зависит от решения инстанции.
Прокуратура ходатайствовала о продлении домашнего ареста Гуцул.
У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, которые требуют прекратить уголовное преследование.
Гуцул предъявили новое обвинение
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Дело против Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток, который дважды продлевали.
- Первого июля судебный процесс перешел к этапу прений, обвинение требует для Гуцул девять лет заключения.
- Приговор должны объявить 5 августа.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
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