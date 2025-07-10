https://ria.ru/20250710/gutsul-2028356755.html

Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод

Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025

Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод

Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:57:00+03:00

2025-07-10T13:57:00+03:00

2025-07-10T15:41:00+03:00

гагаузия

молдавия

в мире

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028375513_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_157ca240d491f901cb9677669076c6da.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод."Сейчас объявлен перерыв, судья заявил, что берет самоотвод", — сказала башкан. Продолжение заседания зависит от решения инстанции.Прокуратура ходатайствовала о продлении домашнего ареста Гуцул.У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, которые требуют прекратить уголовное преследование.Дело против Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.

https://ria.ru/20250709/moldavija-2028233108.html

https://ria.ru/20250703/obvinenie-2026902662.html

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, молдавия, в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул