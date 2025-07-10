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Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
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13:57 10.07.2025 (обновлено: 15:41 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028356755.html
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод - РИА Новости, 10.07.2025
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:57:00+03:00
2025-07-10T15:41:00+03:00
гагаузия
молдавия
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод."Сейчас объявлен перерыв, судья заявил, что берет самоотвод", — сказала башкан. Продолжение заседания зависит от решения инстанции.Прокуратура ходатайствовала о продлении домашнего ареста Гуцул.У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, которые требуют прекратить уголовное преследование.Дело против Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250709/moldavija-2028233108.html
https://ria.ru/20250703/obvinenie-2026902662.html
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html
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гагаузия, молдавия, в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул
Гагаузия, Молдавия, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод

Гуцул заявила о самоотводе судьи, рассматривающего продление ее домашнего ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года
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КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Судья, рассматривающий продление домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод.
"Сейчас объявлен перерыв, судья заявил, что берет самоотвод", — сказала башкан.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Молдавии задержали несколько участников акции в поддержку Гуцул
9 июля, 21:38
Продолжение заседания зависит от решения инстанции.
Прокуратура ходатайствовала о продлении домашнего ареста Гуцул.
У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, которые требуют прекратить уголовное преследование.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Гуцул предъявили новое обвинение
3 июля, 11:53

Дело против Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2023 году.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток, который дважды продлевали.
  • Первого июля судебный процесс перешел к этапу прений, обвинение требует для Гуцул девять лет заключения.
  • Приговор должны объявить 5 августа.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023-м, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Вчера, 13:08
 
ГагаузияМолдавияВ миреЗадержание главы Гагаузии ГуцулЕвгения Гуцул
 
 
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