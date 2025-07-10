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Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии - РИА Новости, 10.07.2025
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13:08 10.07.2025 (обновлено: 13:26 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии - РИА Новости, 10.07.2025
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии
Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул вновь заявила, что не намерена покидать территорию республики, поскольку считает своим долгом оставаться на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:08:00+03:00
2025-07-10T13:26:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июл, - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул вновь заявила, что не намерена покидать территорию республики, поскольку считает своим долгом оставаться на посту главы автономии. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. "У меня было бы очень много возможностей скрыться, покинуть страну. Но сегодня я не только мама двоих несовершеннолетних детей, но и глава Гагаузской автономии", - сказала Гуцул журналистам перед началом судебного заседания в Кишиневе. По словам Гуцул, ее отъезд автоматически повлек бы объявление новых выборов главы автономии, что, по ее словам, сыграло бы на руку центральным властям. "Если бы я убежала, это означало бы, что я отказываюсь от своего мандата", — подчеркнула политик. Ранее прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Гуцул. Ее защита называет обвинения политически мотивированными. Судебный процесс продолжается.️
https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии

Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии, так как является главой Гагаузии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания районного суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 июл, - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул вновь заявила, что не намерена покидать территорию республики, поскольку считает своим долгом оставаться на посту главы автономии.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
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"У меня было бы очень много возможностей скрыться, покинуть страну. Но сегодня я не только мама двоих несовершеннолетних детей, но и глава Гагаузской автономии", - сказала Гуцул журналистам перед началом судебного заседания в Кишиневе.
По словам Гуцул, ее отъезд автоматически повлек бы объявление новых выборов главы автономии, что, по ее словам, сыграло бы на руку центральным властям. "Если бы я убежала, это означало бы, что я отказываюсь от своего мандата", — подчеркнула политик.
Ранее прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Гуцул. Ее защита называет обвинения политически мотивированными. Судебный процесс продолжается.️
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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