https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии

Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии - РИА Новости, 10.07.2025

Гуцул заявила, что не уедет из Молдавии

Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул вновь заявила, что не намерена покидать территорию республики, поскольку считает своим долгом оставаться на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:08:00+03:00

2025-07-10T13:08:00+03:00

2025-07-10T13:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 10 июл, - РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул вновь заявила, что не намерена покидать территорию республики, поскольку считает своим долгом оставаться на посту главы автономии. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. "У меня было бы очень много возможностей скрыться, покинуть страну. Но сегодня я не только мама двоих несовершеннолетних детей, но и глава Гагаузской автономии", - сказала Гуцул журналистам перед началом судебного заседания в Кишиневе. По словам Гуцул, ее отъезд автоматически повлек бы объявление новых выборов главы автономии, что, по ее словам, сыграло бы на руку центральным властям. "Если бы я убежала, это означало бы, что я отказываюсь от своего мандата", — подчеркнула политик. Ранее прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Гуцул. Ее защита называет обвинения политически мотивированными. Судебный процесс продолжается.️

https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул