Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе сторонники блока "Победа" собрались у суда поддержать Гуцул - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 10.07.2025 (обновлено: 17:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028339422.html
В Кишиневе сторонники блока "Победа" собрались у суда поддержать Гуцул
В Кишиневе сторонники блока "Победа" собрались у суда поддержать Гуцул - РИА Новости, 10.07.2025
В Кишиневе сторонники блока "Победа" собрались у суда поддержать Гуцул
Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в четверг у здания районного суда Кишинева, где... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:56:00+03:00
2025-07-10T17:45:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
юрий кузнецов
майя санду
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028349150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82961dcd22c08d1c0d6bfc4b9cecd871.jpg
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в четверг у здания районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста главе региона, передает корреспондент РИА Новости. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. "Мы пришли, чтобы выразить поддержку нашему башкану (главе региона – ред.), которого преследуют по политическим мотивам", — сказал РИА Новости советник Гуцул Юрий Кузнецов. Участники акции скандируют лозунги: "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)". Среди собравшихся находятся представители молодежных и общественных организаций, а также депутаты Народного собрания Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028335615.html
https://ria.ru/20250709/partija-2028237339.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники оппозиционного блока "Победа" у здания районного суда Кишинева
Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и главы Гагаузии собрались у здания районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о продлении Гуцул домашнего ареста. Политик уже прибыла в суд, передает корреспондент РИА Новости. "Я продолжу защищать свою правоту в суде. Моё преследование – это попытка оказать давление на всю Гагаузию", - заявила Гуцул журналистам.
2025-07-10T12:56
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028349150_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_85802003c6ef0e6fe65098e882356a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, юрий кузнецов, майя санду, московский комсомолец, sputnik молдова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Майя Санду, Московский комсомолец, Sputnik Молдова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе сторонники блока "Победа" собрались у суда поддержать Гуцул

В Кишиневе сторонники оппозиционного блока собрались у суда в поддержку Гуцул

Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собрались в четверг у здания районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста главе региона, передает корреспондент РИА Новости.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста
Вчера, 12:41
"Мы пришли, чтобы выразить поддержку нашему башкану (главе региона – ред.), которого преследуют по политическим мотивам", — сказал РИА Новости советник Гуцул Юрий Кузнецов.
Участники акции скандируют лозунги: "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)".
Среди собравшихся находятся представители молодежных и общественных организаций, а также депутаты Народного собрания Гагаузии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Коммунисты Молдавии призвали партии объединиться против власти
9 июля, 22:27
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЮрий КузнецовМайя СандуМосковский комсомолецSputnik МолдоваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала