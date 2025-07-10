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Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025
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12:41 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028335615.html
Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста
Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста - РИА Новости, 10.07.2025
Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прибыла в четверг в районный суд Кишинева, где должно состояться заседание по вопросу продления ей... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:41:00+03:00
2025-07-10T12:41:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прибыла в четверг в районный суд Кишинева, где должно состояться заседание по вопросу продления ей домашнего ареста, срок которого истекает 13 июля, передает корреспондент РИА Новости. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. "Я продолжу защищать свою правоту в суде. Моё преследование – это попытка оказать давление на всю Гагаузию", — заявила Гуцул журналистам у входа в здание суда. Ранее адвокаты политика назвали обвинения "голословными" и потребовали отмены Гуцул домашнего ареста. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html
https://ria.ru/20250709/partija-2028237339.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул прибыла в суд для решения вопроса о продлении домашнего ареста

Глава Гагаузии Гуцул прибыла в суд на заседание по продлению домашнего ареста

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул прибыла в четверг в районный суд Кишинева, где должно состояться заседание по вопросу продления ей домашнего ареста, срок которого истекает 13 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 13:25
"Я продолжу защищать свою правоту в суде. Моё преследование – это попытка оказать давление на всю Гагаузию", — заявила Гуцул журналистам у входа в здание суда.
Ранее адвокаты политика назвали обвинения "голословными" и потребовали отмены Гуцул домашнего ареста.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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