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МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
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10:06 10.07.2025 (обновлено: 14:01 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/guterresh-2028289543.html
МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА
МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, осудивший атаку российских БПЛА, тиражирует ложь киевского режима и почти безоглядно его поддерживает, заявили в МИД РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:06:00+03:00
2025-07-10T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, осудивший атаку российских БПЛА, тиражирует ложь киевского режима и почти безоглядно его поддерживает, заявили в МИД РФ."Высказывания генсекретаря ООН - очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним североатлантический альянс... Гутерреш и его подчиненные регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России. Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.В министерстве подчеркнули, что Москва настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса, а также требует от них перестать распространять западную пропаганду, дезинформацию и фейки, занять подобающую их статусу нейтральную позицию, использовать только проверенные источники информации.Считать, что у России есть причины создавать трудности безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, абсурдно, а ответственные за прекращение электроснабжения станции не уйдут от ответственности, добавили в МИД."Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию Генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят. Решительного осуждения как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС. Виновные не уйдут от наказания", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.
https://ria.ru/20250704/zaes-2027281755.html
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в мире, россия, киев, оон
В мире, Россия, Киев, ООН
МИД прокомментировал заявления Гутерреша об атаках российских БПЛА

МИД назвал слова Гутерреша об атаках российских БПЛА тиражированием лжи Запада

© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© POOL
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Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, осудивший атаку российских БПЛА, тиражирует ложь киевского режима и почти безоглядно его поддерживает, заявили в МИД РФ.
"Высказывания генсекретаря ООН - очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним североатлантический альянс... Гутерреш и его подчиненные регулярно подхватывают и тиражируют ложь, фабрикуемую киевским режимом и западными столицами и направленную на дискредитацию России. Последовательно замалчивают вопиющие нарушения Киевом международного гуманитарного права или в лучшем случае ограничиваются призывами к обеим сторонам к сдержанности", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.
В министерстве подчеркнули, что Москва настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса, а также требует от них перестать распространять западную пропаганду, дезинформацию и фейки, занять подобающую их статусу нейтральную позицию, использовать только проверенные источники информации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Считать, что у России есть причины создавать трудности безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, абсурдно, а ответственные за прекращение электроснабжения станции не уйдут от ответственности, добавили в МИД.
"Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию Генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят. Решительного осуждения как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС. Виновные не уйдут от наказания", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в связи с высказываниями генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о якобы крупнейшей серии атак российских БПЛА и ракет.
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